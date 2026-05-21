Soud poslal muže, který věznil ženu na Lounsku, na 15 let do vězení

Ústecký krajský soud dnes poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku, na 15 let do vězení. Tento celkový trest je i za předchozí znásilnění jiných žen. Rozsudek zatím není pravomocný.
Soudce i státní zástupkyně zdůraznili, že případ se vymyká běžným trestním kauzám s ohledem na délku a intenzitu trýznění oběti. Výjimečné je podle nich také to, že se na jejím věznění podíleli další lidé.
Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud rovněž uložil nepodmíněné tresty, a to ve výši šest let u dvou žen a 5,5 roku v případě muže.
Hlavnímu obžalovanému, dvaačtyřicetiletému Karel Novákovi, soud uložil kromě 15 let vězení i ochrannou sexuologickou léčbu ústavní formou. Podle znalců trpí sexuální deviací, sadismem. Všichni čtyři prohlásili vinu, činu litovali.
Prohlášení viny umožnilo, že soud nemusel provádět dokazování, rozsudek tak padl během jediného dne hlavního líčení. Státní zástupkyně zdůraznila, že největším přínosem pro oběti je zkrácení řízení. Prohlášení viny se také promítlo do výše ukládaných trestů.
„Celé věci lituju a mrzí mě, jak to všechno dopadlo,“ řekl Novák v závěrečné řeči. Obdobně se vyjádřili další obžalovaní.
Novák dříve znásilnil jiné dvě ženy. Za obdobný trestný čin byl už navíc v minulosti odsouzený. Tříletý nepodmíněný trest ale odvolací krajský soud změnil na trest podmíněný. Podle Nejvyššího soudu tehdy ústecký krajský soud uložením podmínky porušil zákon.
