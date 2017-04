Soud poslal hackera na 6,5 roku do vězení. Z bankovních účtů se pokusil ukrást tři miliony korun

před 11 minutami

Na 6,5 let poslal Krajský soud v Ostravě do vězení počítačového hackera Lumíra Heriče. Podle rozsudku se v roce 2006 naboural do řady bankovních účtů klientů České spořitelny a pokusil se z nich neoprávněně převést víc než 3,2 milionu korun. Včasný zásah pracovníků banky ale finančním operacím buď zcela zabránil, nebo byly peníze urychleně staženy zpět na účty majitelů. Soud se případem zabýval podruhé. Herič byl už v roce 2011 pravomocně odsouzen, stejný soud jej poslal do vězení na šest let. Vrchní soud v Olomouci pak trest ještě o půl roku zpřísnil. Devětatřicetiletý muž se ale soudu neúčastnil, osm let se totiž skrýval a vyhýbal se později i nástupu do vězení.

