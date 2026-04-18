Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu požáru ve zbrojovce LPP

Pardubický soud v sobotu odpoledne poslal do vazby Američanku obviněnou v případu březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích.
Policie to uvedla na síti X a novinářům na místě to potvrdil státní zástupce. Už dříve poslal pardubický soud do vazby pět jiných obviněných. Ženu zadržela na Slovensku tamní policie v březnu. Slovenští policisté ji českým kolegům předali ve čtvrtek.
Američanku soud poslal do vazby kvůli možnému útěku, ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti. „Dotyčná k věci nevypovídá. Obviněná podala stížnost proti vzetí do vazby,“ řekl novinářům státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter.
Vazební jednání začalo v 17:00 a podle státního zástupce bylo poměrně rychlé, protože obviněná nevypovídala. I proto také podle Richtera z jednání nevzešly žádné nové skutečnosti. Američanka je, stejně jako další lidé v této kauze, podle Richtera obviněna z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině.
Obhajoba podle žalobce navrhovala, aby vazbě vyhověno nebylo. Advokát obviněné Michael Šefčík rozhodnutí soudu nekomentoval. „Bez komentáře. Nemohu k tomu poskytnout žádné informace,“ řekl ČTK.
Policie v kauze dosud podle dostupných informací zadržela deset lidí. Z toho pět v Česku a ženu na Slovensku, tři zadržení jsou v Polsku a jeden v Bulharsku. Policie na síti X uvedla, že soud shledal u ženy, o níž v sobotu rozhodoval, všechny tři zákonné vazební důvody - jde o obavu z jejího útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků, ale i z opakování trestné činnosti
Požár vypukl v pardubickém areálu 20. března. Způsobil škody asi za stovky milionů korun. Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) viní zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to jim hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
Požár, který podle policistů zadržení způsobili, zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. V napadených objektech bylo podle dřívějšího vyjádření LPP Holdingu zázemí administrativy a komponent pro optoelektronické přístroje.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Video: Podzemní skupina zapálila halu zbrojovky v Pardubicích
Expanze ambiciózního lídra. Aliance s vlivným hejtmanem může sehrát zásadní roli
Spojenectví Martina Kuby (Naše Česko) s Martinem Netolickým (MY) vybízí k úvahám, jaké jsou jejich ambice a zda mohou skutečně směřovat k úspěchu v příštích sněmovních volbách. A také to otevírá otázku, zda nechtějí sehrát úlohu budoucího koaličního partnera hnutí ANO. Nejen o tom jsme mluvili s několika experty.
Strach o Krejčího. Kapitán repre se zranil, Wolverhampton už v pondělí může padnout
Krejčí nedohrál pro zranění zápas anglické ligy, v němž fotbalisté Wolverhamptonu podlehli Leedsu 0:3. West Ham může v ponděli stvrdit jejich sestup.
ŽIVĚ Na kyjevské ulici začal do lidí pálit 58letý Moskvan. Útok má zatím pět obětí
Nejméně pět lidí v sobotu zahynulo a dalších deset bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatických zbraní na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva. Policie jej následně zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími.
Mají být další Putinův cíl. V zemi přitvrzují proti Rusům, kolaborantů je čím dál víc
Estonská rozvědka (KAPO) varuje: Největší hrozbou zůstává Rusko. Estonští zpravodajci hlásí rekordní počet odhalených agentů, vyhoštění duchovních napojených na Kreml i přesun vlivových operací na sociální sítě. Zároveň sílí tlak na zpřísnění sankcí, které podle Pobaltí dlouhodobě oslabují ruskou ekonomiku i schopnost Kremlu vést válku.
ŽIVĚ Sparta - Jablonec 1:1. Divoké minuty na Letné, hosté bleskurychle reagují
Sledujte online přenos z utkání 30. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Jabloncem.