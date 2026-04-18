18. 4. Valérie
Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu požáru ve zbrojovce LPP

Pardubický soud v sobotu odpoledne poslal do vazby Američanku obviněnou v případu březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.Foto: Reuters
Policie to uvedla na síti X a novinářům na místě to potvrdil státní zástupce. Už dříve poslal pardubický soud do vazby pět jiných obviněných. Ženu zadržela na Slovensku tamní policie v březnu. Slovenští policisté ji českým kolegům předali ve čtvrtek.

Američanku soud poslal do vazby kvůli možnému útěku, ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti. „Dotyčná k věci nevypovídá. Obviněná podala stížnost proti vzetí do vazby,“ řekl novinářům státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter.

Vazební jednání začalo v 17:00 a podle státního zástupce bylo poměrně rychlé, protože obviněná nevypovídala. I proto také podle Richtera z jednání nevzešly žádné nové skutečnosti. Američanka je, stejně jako další lidé v této kauze, podle Richtera obviněna z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině.

Obhajoba podle žalobce navrhovala, aby vazbě vyhověno nebylo. Advokát obviněné Michael Šefčík rozhodnutí soudu nekomentoval. „Bez komentáře. Nemohu k tomu poskytnout žádné informace,“ řekl ČTK.

Policie v kauze dosud podle dostupných informací zadržela deset lidí. Z toho pět v Česku a ženu na Slovensku, tři zadržení jsou v Polsku a jeden v Bulharsku. Policie na síti X uvedla, že soud shledal u ženy, o níž v sobotu rozhodoval, všechny tři zákonné vazební důvody - jde o obavu z jejího útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků, ale i z opakování trestné činnosti

Požár vypukl v pardubickém areálu 20. března. Způsobil škody asi za stovky milionů korun. Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) viní zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to jim hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Požár, který podle policistů zadržení způsobili, zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. V napadených objektech bylo podle dřívějšího vyjádření LPP Holdingu zázemí administrativy a komponent pro optoelektronické přístroje.

K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Video: Podzemní skupina zapálila halu zbrojovky v Pardubicích

Podzemní skupina zapálila klíčový český závod společnosti Elbit Systems. Zdroj: Earthquake Faction. | Video: Earthquake Faction
