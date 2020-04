Naděje Jaromíra Soukupa. Jeho hnutí stopku nedostalo, vliv mělo i náhlé úmrtí Kubery

Soud politickému hnutí List Jaromíra Soukupa nepozastavil činnost. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, hnutí může bez jakýchkoliv omezení dál existovat, dokud se neuskuteční doplňovací volby do Senátu po úmrtí jeho předsedy Jaroslava Kubery. Strany vůči pozastavení činnosti v předvolební době chrání zákon. Ve středu o tom rozhodl Nejvyšší správní soud.

"Nelze pozastavit činnost strany a hnutí nebo je rozpustit v době ode dne vyhlášení celostátních voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu, zastupitelstev měst a obcí a zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků nebo volby prezidenta republiky do desátého dne po posledním dni těchto voleb," zní jedna z klíčových pasáží soudního rozhodnutí, které deník Aktuálně.cz prostudoval.

Nejvyšší správní soud dospěl ke svému výroku tuto středu. Návrh vlády k pozastavení činnosti hnutí List Jaromíra Soukupa obdržel loni 17. prosince. Kabinetu k podnětu postrčilo ministerstvo vnitra. Resort mimo jiné registruje všechny politické strany i hnutí. Současně dohlíží na to, aby po svém vzniku podnikly patřičné kroky k zahájení standardního politické provozu.

Hnutí List Jaromíra Soukupa však kromě své registraci z 15. března loňského roku nevyvinulo žádnou aktivitu. Neuspořádalo zakládající sněm, nevybudovalo řídící strukturu, ani nezvolilo své představitele. Do půl roku od registrace to přitom byla jeho povinnost. List Jaromíra Soukupa nereagoval ani na upozornění od resortu vnitra, v prosinci tedy vláda schválila podnět ministerstva a obrátila se na Nejvyšší správní soud.

Dokud nebudou volby

Za normálních okolností by instance činnost hnutí pozastavila, případ byl v tomto ohledu přehledný. Jenže do příběhu letos 20. ledna vstoupilo nečekané úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Prezident proto vyhlásil doplňovací volby na Teplicku, které byly Kuberovým mateřským obvodem. Měly proběhnout o víkendu 27. a 28. března. Ve chvíli prezidentova ohlášení termínu začala Soukupovu hnutí běžet v úvodu zmíněná ochranná lhůta.

Strany a hnutí takto chrání zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ještě deset dní po volbách. Podle Nejvyššího správního soudu tato garance dopadá i na Soukupovo hnutí, ačkoliv se ho doplňovací volby do Senátu přímo netýkají. "Zda se voleb (…) přímo účastní (…), není relevantní. Účast na soutěži politických sil ve volbách se může projevit i jinými formami, např. kampaní ve prospěch či neprospěch jiných kandidujících subjektů," vysvětluje soud.

Mediální magnát Jaromír Soukup (*1969) je český byznysmen, mediální magnát a v minulosti také politický aktér. V druhé vládě Mirka Topolánka byl náměstkem ministryně školství Dany Kuchtové, v roce 2006 se podílel na tvorbě ekonomického programu Strany zelených.

V roce 2000 založil vydavatelství Empresa Media, pod které koncem minulé dekády přešly tituly jako Týden či Instinkt. V roce 2012 koupil televizi Barrandov, kde v průběhu roku 2017 začal moderovat řadu pořadů. Na vrcholu svého vystupování na televizní obrazovce jich uváděl více než deset.

Jeden z nich byl Týden s prezidentem, který je vlajkovým programem televize. Pořad se stal platformou pro nekritickou prezentaci názorů prezidenta Miloše Zemana. Od ledna letošního roku pořad skončil, protože se podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka vyčerpal jeho formát.

Osud Soukupova hnutí navíc ovlivnil 12. března klíčový faktor: nouzový stav kvůli epidemii koronaviru. Vláda kvůli němu doplňovací volby zrušila. Protože hlasování o nástupci Kubery neproběhlo, hnutí se stále nachází v ochranné lhůtě. "Je totiž nutno vzít v úvahu účel ochranné doby, jímž je zamezit, aby byla jakkoli ze strany státní moci omezována činnost politických stran a hnutí v období klíčovém pro jejich existenci, tj. v aktivní fázi soutěže politických stran před volbami," píše soud.

Nejvyšší soud tedy rozhodl tak, že řízení o návrhu vlády pozastavit hnutí List Jaromíra Soukupa přerušil "na neurčito do doby, než se doplňovací volby do Senátu v ústavním a zákonném rámci uskuteční". Kdy doplňovací volby do Senátu proběhnou, v tuto chvíli nelze říct. Nicméně do té doby do fungování Listu Jaromíra Soukupa justice zasahovat nebude. Pokud navíc hnutí do stihne do té doby vytvořit orgány i strukturu, soud k tomu bude přihlížet.

Soukup propůjčil jen jméno

Stanovisko Jaromíra Soukupa k nejnovějšímu vývoji kolem hnutí nesoucí jeho jméno Aktuálně.cz zjišťuje. Nicméně byznysmen, mediální magnát a někdejší dvorní zpovědník prezidenta Miloše Zemana kromě poskytnutí svého jména nepodnikl pro rozvoj hnutí nic. Jen loni v lednu ve své televizi avizoval jeho založení.

Zakládajícími členy, kteří podali návrh na registraci, se stali tři Soukupovi známí a přátelé z boxerského prostředí - Ondřej Pála, Radek Pála a Arleta Krausová. Podle informací Aktuálně.cz na ně magnát přesunul tuto agendu cíleně. Soukup už dříve uvedl, že nikdy neměl v úmyslu aktivně vstoupit do parlamentní politiky nebo být funkcionářem hnutí.

Loni v prosinci poté, co se vláda kvůli jeho hnutí obrátila na Nejvyšší správní soud, deklaroval, že lidé mají s jeho hnutím dál počítat. "Každopádně tento projekt rozhodně není mrtvý. Nyní čekáme na osobnosti, které se tohoto projektu chopí a budou ho chtít rozvíjet," napsal tehdy Aktuálně.cz magnát.