Za žhářský útok ve Vítkově si odseděli 12 let, nyní muže soud podmínečně propustil

Šumperský okresní soud ve čtvrtek podmíněně propustil z vězení dva muže odsouzené na 20 let za žhářský útok na domek Romů ve Vítkově na Opavsku z dubna 2009. Žádost podali Václav Cojocaru a Ivo Müller, oba si odpykávali za pokus o několikanásobnou rasově motivovanou vraždu 20 let, za sebou tak mají dvě třetiny trestu. Oběma mužům soudce Lubomír Kozák uložil sedmiletou zkušební dobu.

Žalobce Tomáš Horák v obou případech s žádostí souhlasil, ponechal si však třídenní lhůtu pro případné podání stížnosti. Po jednání státní zástupce řekl, že tak učinil jen z formálních důvodů. Nepředpokládá, že by stížnost podal. Odsouzení se tak dostanou na svobodu až začátkem příštího týdne, řekl jejich obhájce Ladislav Myšák.

Soud se při jednání spojil s odsouzenými, kteří trest za pokus o několikanásobnou rasově motivovanou vraždu vykonávají v jedné z nejpřísnějších věznic v zemi na Mírově, prostřednictvím videokonference. Cojocaru se znovu omluvil, chce žít řádným životem.

Soudce Kozák u obou žádostí uvedl, že splnily formální podmínky, odsouzení mají za sebou dvě třetiny trestu. Uložil jim také probační dohled a povinnost nahradit podle svých sil během zkušební doby způsobenou škodu. Náhrada škody byla soudy vyčíslena na 17 milionů korun. Podle soudce v jejich prospěch svědčí také znalecký posudek z oboru klinické psychologie, znalec v jejich případě vyslovil pozitivní prognózu. Oba dostali ve vězení i desítky kázeňských pochval. "Soud má za to, že mu ve vyhovění žádosti nic nebrání," uvedl soudce.

Podle obžaloby zaútočili na dům obývaný početnou romskou rodinou v noci na 19. dubna 2009 čtyři mladíci. Do oken hodili zápalné láhve. Dům začal okamžitě hořet. Tři lidé byli zraněni, nejvážněji tehdy ani ne dvouletá Natálie. Dítě bylo popáleno na 80 procentech těla a přišlo o tři prsty na rukou. Její matka Anna Siváková s propuštěním dvou žhářů nesouhlasí. "Jsem z rozhodnutí soudu v šoku. Chce se mi brečet. Chce se mi zvracet. Nesouhlasím s tím. Oni se nezměnili. Naše rodina, hlavně Natálka, budeme trpět celý život," řekla Siváková. Dodala, že před časem dopisem rodinu kontaktoval odsouzený žhář Müller. "Napsal, že ho to mrzí. Že bude Natálce posílat víc peněz. Nevím, co si o tom myslet," řekla. S dcerou dnes o propuštění dvou odsouzených útočníků mluvila. "Řekla jsem jí to. Má strach," řekla.

Podle znalců všichni čtyři odsouzení patřili k aktivním severomoravským neonacistům, kteří propadli neonacistické ideologii.

Cojocaru a Müller byli ke dvacetiletým trestům pravomocně odsouzeni Vrchním soudem v Olomouci v březnu 2011. Müllerovi tehdy vrchní soud trest snížil z 22 na 20 let. Pomohlo mu, že projevil lítost a policii pomohl celý čin rozkrýt. Spolu s nimi byli odsouzeni David Vaculík a Jaromír Lukeš, kteří dostali trest 22 let vězení. O žádosti odsouzeného rozhodoval šumperský soud kvůli působnosti, mírovská věznice je v jeho okrese.