Soud osvobodil domobraneckou proruskou skupinu v kauze podpory terorismu

Soud v pátek osvobodil proruskou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír v kauze podpory terorismu. Vedoucímu domobranců Ivanu Kratochvílovi uložil roční podmínku a pětiletý zákaz organizování spolků zaměřených na vojenský či polovojenský výcvik.
Sympatizant spolku Vladimír Štádler pak dostal půlroční podmínku za nezákonné ozbrojování. Ostatní dva obžalované představitele domobranců soud zprostil viny. Verdikt není pravomocný. Státní zástupce požadoval zrušení spolku a vězení pro všechny obžalované, takže lze předpokládat, že se odvolá.
Obžaloba tvrdí, že domobranci vyslali v roce 2017 dobrovolníka k proruským separatistům na ukrajinském Donbase, a to s cílem, aby jim po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v ČR.
Šéf skupiny Kratochvíl, velitelka štábu spolku Andrea Krulišová, pravoslavný kněz Přemysl Hadrava i samotný spolek proto čelí stíhání za podporu a propagaci terorismu spáchanou ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
Pražský městský soud nicméně Kratochvíla uznal vinným pouze z organizování přečinu účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. Konstatoval, že šéf spolku Ouřeckému zprostředkoval cestu na Donbas a předal mu kontakty na lidi, kteří na místě působili.
U ostatních obžalovaných se podle soudu nepodařilo prokázat, že skutek spáchali. Pátečnímu vyhlášení rozsudku přihlížely desítky příznivců spolku.
Kratochvíl, Hadrava a Štádler se u soudu zodpovídali také z financování terorismu, protože podle obžaloby posílali na Donbas peníze na další činnost českých bojovníků v řadách vojensky organizovaných jednotek tzv. Doněcké lidové republiky.
Podle názoru soudu ale tyto skutky nejsou trestnými činy. Kratochvíl je stíhaný rovněž za nakládání s dětskou pornografií, soud ale dospěl k závěru, že skutek se neprokázal.
Státní zástupce Martin Bílý žádal pro Kratochvíla, Hadravu a Štádlera desetileté vězení, pro Krulišovou pak šest let a osm měsíců za mřížemi. U Kratochvíla, který je podplukovníkem ve výslužbě, dále obžaloba navrhovala trest ztráty vojenské hodnosti a peněžitý trest ve výši 100.000 korun. Stejnou částku měl zaplatit i Štádler.
Ouřecký, který odjel aktivně působit na Donbas, přiznal už dříve vinu a soud mu v březnu nepravomocně uložil za účast na teroristické skupině tříletou podmínku a 100 hodin obecně prospěšných prací. Státní zástupce se proti tomu odvolal, požaduje čtyřleté vězení. Ouřecký vypověděl, že se na Ukrajinu vypravil z vlastní iniciativy poté, co s touto myšlenkou přišel Kratochvíl.
Paramilitární skupina Českoslovenští vojáci v záloze za mír sdružuje zejména bývalé vojáky. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba ji označily za extremistickou. Spolek se staví proti členství Česka v NATO a EU, jejich příznivce označuje za vlastizrádce.
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