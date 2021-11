Soud osvobodil Bártu a Petržílka. Vynesení odposlechů Janouška a Béma se neprokázalo

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý varoval Severoatlantickou alianci, aby na Ukrajině nepřekročila "červenou čáru". Tou by podle něj bylo rozmístění určitých útočných raket na ukrajinském území, uvedly ruské agentury. V takovém případě by Rusko "bylo nuceno jednat", zdůraznil šéf Kremlu.

Putin se v ruské metropoli zúčastnil investičního fóra. V projevu mimo jiné řekl, že doufá, že na všech stranách zvítězí zdravý rozum. Nicméně chce, aby si NATO bylo vědomo, že Rusko má samo obavy o vlastní bezpečnost spojené s Ukrajinou.

"Jestliže se na území Ukrajiny objeví nějaký druh útočných systémů, doba letu do Moskvy bude sedm deset minut a v případě hypersonických zbraní pět minut. Jen si to představte," uvedl Putin. "Co máme dělat při takovém scénáři? Budeme muset vytvořit něco podobného ve vztahu k těm, kteří nás takto ohrožují. A můžeme to udělat hned," dodal.