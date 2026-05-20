Soud opět zamítl Ševčíkovu žalobu. Odvolání z funkce děkana je pravomocné

Městský soud v Praze ve středu znovu zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a poslance za SPD Miroslava Ševčíka, kterou se bránil odvolání z funkce. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.
Městský soud v Praze se odvoláním Ševčíka z funkce děkana zabýval podruhé, poprvé žalobu zamítl. K projednání mu ji ale vrátil Nejvyšší správní soud. Ševčík novinářům oznámil, že kasační stížnost podá.
Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák Ševčíka z čela fakulty odvolal prosinci 2023, vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Pražský městský soud Ševčíkovu žalobu zamítl nejdřív koncem února 2025. Odůvodnil to tím, že správním soudům nepřísluší přehodnocovat závěry, ke kterým akademické samosprávní orgány dospěly.
Ševčík proti tomu podal kasační stížnost, které Nejvyšší správní soud vyhověl. Podle něj městský soud pochybil v úvaze o tom, zda správní soud může a má plně přezkoumávat důvody, kvůli kterým rektor děkana odvolal.
Děkanka Národohospodářské fakulty Adéla Zubíková jmenovala Ševčíka v létě 2024 proděkanem pro ekonomiku. Loni v březnu na funkci rezignoval, což zdůvodnil nátlakem rektora Dvořáka. V loňských podzimních volbách byl Ševčík zvolen poslancem za SPD.
„Jsem jenom trošku překvapený, že neudělal tento městský soud to, co mu nařídil Nejvyšší správní soud, že měl posoudit detailně ty skutky, za které mě rektor odvolal. To neudělal,“ postěžoval si Ševčík novinářům.
Soud podle něj například nevyslechl svědky událostí, jako byla demonstrace na Václavském náměstí v březnu 2023, na základě kterých byl Ševčík podle svých slov odvolán. Podám další kasační stížnost, řekl poslanec.
Ševčík podle soudce vystupoval nejen sám za sebe, ale nutně reprezentoval Vysokou školu ekonomickou, byť se nemusel takto explicitně prezentovat. Skutečnost, že byl děkanem fakulty byla podle soudce veřejně známá.
Podle názoru soudu každý, kdo dobrovolně vstoupí do nějaké veřejné funkce, vždy dílem neoddělitelně reprezentuje i tu veřejnou instituci, ve které funkci vykonává. Škola podle soudce měla nesporně právo být proti tomu, jakým způsobem se Ševčík na veřejnosti při některých příležitostech prezentoval.
Odvolání Ševčíka z funkce děkana není trest, je to spíše akt personálního rozhodování dovnitř akademické samosprávy, vysvětlil soudce.
Podle Ševčíka nezaznělo žádné odůvodnění, které by jasně ukazovalo, v čem pochybil. Na dotaz, zda by se chtěl vrátit do čela Národohospodářské fakulty pronesl, že má tolik práce, že mu stačí to, co dělá teď. Jeho cílem je pravda, řekl.
Podle Dvořáka se rozhodnutím soudu potvrdilo, že se děkan fakulty musí chovat slušně, nesmí nikoho osočovat. „A pokud tak nečiní, rektor má právo se souhlasem senátu ho odvolat, protože takové jednání poškozuje dobré jméno univerzity,“ přiblížil novinářům.
Rozsudek je podle něj dobrou zprávou pro Vysokou školu ekonomickou, vysoké školství i potažmo pro celou společnost. Důvodem pro odvolání Ševčíka bylo podle Dvořáka dlouhodobé a opakované působení zejména na veřejnosti, které podle rektora poškozuje zájem školy.
