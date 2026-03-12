Soud oddělil Babišovu část kauzy Čapí hnízdo, u Nagyové nařídil termín jednání

Městský soud v Praze ve čtvrtek vyloučil k samostatnému řízení část kauzy Čapí hnízdo, která se týká premiéra Andreje Babiše. Kvůli rozhodnutí Sněmovny o nevydání k trestnímu stíhání u něj nyní nelze v trestním řízení pokračovat. Uvedl to soudce Jan Šott, jehož soudní senát se případem zabývá. U druhé obviněné, europoslankyně za ANO Jany Nagyové, nařídil soud hlavní líčení, termín neuvedl.
"Zdejší soud dnes rozhodl o vyloučení trestní věci obviněného Ing. Babiše k samostatnému projednání, neboť v řízení proti němu nelze pokračovat a musí nadále zůstat přerušeno z důvodu rozhodnutí Poslanecké sněmovny o jeho nevydání k trestnímu stíhání," sdělil Šott.
"Ve vztahu k obviněné Ing. Nagyové bude řízení pokračovat, přičemž ve věci je nařízeno hlavní líčení. Pokud jde o termín hlavního líčení, nepovažoval by však soud za korektní o něm informovat média předtím, než se jej dozví obžalovaná či než bude termín zřejmý z veřejné databáze," doplnil soudce. Termín jednání zatím v soudní databázi dostupný není.
Babiš a jeho někdejší poradkyně Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Europoslankyně je obžalovaná z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiš pak z pomoci k oběma trestným činům.
V řízení proti Babišovi nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát, a tedy také imunitu, i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.
Premiér své stíhání dlouhodobě označuje za účelové a politicky motivované. Poslanecká sněmovna o jeho nevydání rozhodla minulý týden ve čtvrtek hlasy všech přítomných koaličních poslanců. Babiš poslance o nevydání požádal. Imunita se v minulosti řešila i v případě Nagyové, která ji získala zvolením do Evropského parlamentu (EP). Europoslankyni však EP loni v dubnu imunity zbavil.
