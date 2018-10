Obraz Zrzavého se vrátí původnímu majiteli. Byl mu ukraden, potvrdil soud

Dílo chtěl před dvěma lety vyvézt na velkou výstavu do Paříže investiční fond Pro arte, ale těsně před vycestováním jej zabavila policie.

Praha - Byla by to banální rodinná pře příbuzných o majetek, nebýt toho, že je do ní zapleten do té doby neznámý obraz jednoho z předních českých malířů Jana Zrzavého a syn známého scénáristy, který stvořil například Pana Taua, Otto Hofmann. A také investiční fond Pro arte, který chtěl uvedený obraz vyvést na výstavu do zahraničí a policie jej těsně předtím zadržela jako kradený.

Nyní uvedený případ pravomocně uzavřel soud: unikátní obraz s názvem "Pojďte ke mně všichni", který má podle znalců cenu nejméně osm milionů korun a je kvůli sporu o to, komu patří, již více než dva roky v soudní úschově, získá zpět Hofmann, který jej dostal od svého otce. Ten se se známým malířem, který zemřel před čtyřiceti lety, přátelil.

Jenže před pěti lety byl Hofmannovi obraz ukraden. Podezřelým z krádeže je manžel Hofmannovy neteře Martin Molík, kterého již policie obvinila a hrozí mu až osm let vězení.

Místo do Paříže do soudní úschovy

Právě Molík fondu prodal obraz v listopadu 2013 za 3,3 milionu korun. Fond se jej po necelých třech letech rozhodl vyvézt na výstavu do Paříže, kterou pořádalo tamní České centrum, ale místo toho skončil v soudní úschově. Když fond požádal o běžné vývozní povolení na obraz, dostalo se mu překvapivé reakce: ministerstvo kultury oznámilo, že je veden v databázi odcizených děl. A policie jej vzápětí zabavila.

Krádež nahlásil právě Hofmann, který měl uvedený obraz - spolu s několika dalšími - uložen v bytě své sestry. Jenže když sestra počátkem roku 2013 zemřela, obrazy zmizely.

Hofmann se obrátil na policii, ta si ale s případem nevěděla rady a nakonec jej po takřka třech letech vyšetřování loni na jaře odložila s tím, že jde o tvrzení vůči tvrzení. A Hofmann se prý má obrátit na civilní soud, ať rozhodne, komu uvedená díla patří. Policie případ znovu otevřela až poté, co prvoinstanční soud řekl, že obraz patří Otto Hofmannovi.

Proto když se obraz objevil, podal Hofmann žalobu na jeho vydání. A nejdřív Obvodní soud pro Prahu 4 a nyní i Městský soud v Praze mu daly zapravdu. Molík sice tvrdil, že obraz dostal před dvaceti lety od babičky a celou dobu jej měl ve sklepě, ale soudy tomu neuvěřily.

Přesvědčilo je nejen to, že nikdo nebyl schopen potvrdit Molíkovi, že obraz dostal, ale i fotografie a filmové záběry dokazující, že uvedený obraz visel v domě scenáristy. Tím, že uvedené záběry existují a je na nich i ona sama, byla ostatně při svém výslechu před soudem překvapena Molíkova manželka Kristýna, která přitom těsně předtím uvedla, že uvedený obraz nikdy dřív neviděla.

Měli jste být obezřetnější

Podle soudu fond při koupi nepostupoval dostatečně obezřetně a měl si celou situaci lépe prověřit. "Nepochybně je společnost Pro arte specialista na trhu s obrazy a když přijde neznámý člověk, který se v oboru nepohybuje, a předloží jim obraz, je to přinejmenším podivné," řekla při úterním vyhlášení rozsudku soudkyně Helena Lišková s tím, že jednání fondu nemohlo být v dobré víře. Verdikt je již pravomocný.

Sám Hofmann přitom nepředpokládá, že by si obraz v budoucnu nechal. "Už se o něm hodně ví a musel bych ho zabezpečit," říká s tím, že o to, aby mu obraz doma visel, nestojí i kvůli nepříjemné zkušenosti, kterou s ním zažil. Zbylé zmizelé obrazy se podle něj stále neobjevily.

Fond již dříve uvedl, že pokud soud rozhodne o vydání obrazu, bude žádat Molíka o vrácení kupní ceny. Jak potvrdil soud, obrazy Jana Zrzavého jsou v současnosti jedny z nejdražších děl minulého století.