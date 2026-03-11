Soud nařídil znovu otevřít spor o odškodné za úmrtí novorozence

Nejvyšší soud (NS) dal rodičům novou šanci na omluvu a odškodnění za úmrtí novorozence po porodu v Nemocnici Jablonec nad Nisou. Případ vrátil libereckému krajskému soudu, který se původně postavil na stranu nemocnice. Nyní musí vyjasnit rozpory mezi znaleckými posudky. Rozhodnutí nejvyšší instance je dočasně zpřístupněné na úřední desce.
"V případech, kde jde o lidský život a možné pochybení při poskytování zdravotní péče, musí být dokazování mimořádně pečlivé a transparentní," uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
Událost se odehrála v roce 2021. Zdravotníci provedli císařský řez, avšak podle žaloby příliš pozdě. Novorozenec zemřel po převozu do ústecké nemocnice.
Rodiče se domáhají omluvy a odškodnění přes deset milionů korun. Tvrdí, že jejich syn zemřel v důsledku pochybení zdravotnického personálu při vyhodnocování kardiotokografických záznamů (CTG) a kvůli opožděnému rozhodnutí o císařském řezu.
Podle jabloneckého okresního soudu nemocnice nepostupovala lege artis, tedy v souladu s odbornými pravidly a poznatky lékařské vědy. Kdyby zdravotníci vyhodnotili CTG záznamy správně, mohlo dítě přežít.
Odvolací řízení přineslo obrat. Liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu zamítla s tím, že zdravotníci postupovali správně a že patologické změny bylo možné rozpoznat až krátce před provedením zákroku.
NS nyní zdůraznil, že v takto závažné věci nelze změnit skutkové závěry bez zopakování klíčových důkazů – zejména výslechů znalců, jejichž interpretace stejného záznamu se různila. Odvolací soud se podle NS s rozpory nevypořádal a rovnou objednal revizní posudek. Takový postup je podle NS v rozporu s principy spravedlivého procesu.
Pokud existují rozpory mezi znaleckými posudky, soudy by měly vyslechnout a konfrontovat znalce, a rozdíly tak pokud možno vyjasnit. Teprve poté lze přistoupit k reviznímu posudku a na jeho základě přijmout konečný závěr.
V jabloneckém případě by se měl výslech podle NS odehrát ideálně za přítomnosti revizního znalce. "Revizní znalec na základě takto doplněných pokladů vyhotoví dodatek revizního znaleckého posudku, v němž zodpoví otázku, zda na svých závěrech setrvává, vysvětlí a odstraní rozpory jednotlivých posudků ohledně hodnocení, kdy údaje z CTG začaly vykazovat patologické hodnoty," stojí v rozsudku.
