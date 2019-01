Soud dal HIV pozitivnímu mladíkovi za nechráněný sex s pěti ženami opět podmínku

Pražský vrchní soud v Praze uložil HIV pozitivnímu mladíkovi za nechráněný sex s pěti ženami opět tříletý podmíněný trest s pětiletým odkladem. Šestadvacetiletého muže z Liberce takto potrestal odvolací senát již loni v březnu. Verdikt ale zrušil Nejvyšší soud na základě dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, kterému se zdál podmíněný trest moc mírný.

Podle předsedkyně odvolacího senátu Pavly Augustinové ale uložený trest k nápravě mladého muže postačuje. Žádná z jeho partnerek se také nenakazila, zdravé jsou i děti, které se posléze narodily.

Muž byl již loni odsouzen nejen za šíření nakažlivé nemoci, ale i za pokus o těžké ublížení na zdraví. Čelil tak sazbě pět až 12 let vězení. Podle odvolacího senátu bylo totiž jen dílem náhody, že se na žádnou z dívek ani na později narozené děti virus HIV nepřenesl. Vrchní soud mladíkovi ale zároveň trest mimořádně snížil. Podle Zemana k tomu nebyl důvod, soud měl podle něj muže poslat za mříže.

"My jsme setrvali na tom původním názoru," uvedla Augustinová. Nejvyšší soud podle ní ve svém rozhodnutí neuvedl, že mimořádné snížení trestu není možné. Podle soudkyně muž spáchal své skutky z části, když byl ještě mladistvý. Nyní se snaží napravit - podle zprávy probační služby chodí pravidelně na léčení a má práci. "Zásadním důvodem je ale to, že zločin těžké ublížení na zdraví zůstal ve stadiu pokusu," prohlásila předsedkyně senátu. Znalci se u hlavního líčení shodli, že riziko přenosu bylo nízké.

O tom, že má v těle HIV, se muž dozvěděl nejpozději v únoru roku 2009, když mu bylo 16 let. Tehdy v nemocnici podepsal poučení o tom, jaká pravidla má dodržovat. Podle rozsudku se však zásadami neřídil a do svého obvinění v roce 2015 měl postupně sexuální styky s pěti ženami, aniž používal ochranu. Čtyřem z nich navíc o svém nakažení neřekl. Jedné z dívek bylo v té době teprve 15 let a šlo o její první sexuální zkušenost. Když se mladíka výslovně ptala, jestli nemá HIV, popřel to.

