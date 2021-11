Solární podvod za sto milionů skončí bez trestu pro ústřední postavu, boss ODS zemřel

Už v srpnu se pravomocně uzavřel případ jednoho z největších solárních podvodů poslední doby. Za machinaci při udělení dotace ve výši sto milionů korun pro fotovoltaickou elektrárnu padly dva nepodmíněné tresty. Hlavní aktér, někdejší zákulisní hráč severočeské ODS, však tehdy u soudu kvůli nemoci chyběl, verdikt ho tak minul. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, už to tak zůstane. Dotyčný zemřel.

Ahmad Raad byl v severočeské ODS vlivnou figurou, největší moci se těšil kolem roku 2010. Byl v regionálním vedení strany. Současně jeho firmy opakovaně pobíraly peníze z veřejných rozpočtů nebo evropských fondů pro podnikatelskou činnost. Uvázl však v kauze solárního podvodu, jehož byl podle verdiktu hlavním strůjcem. Pro svou firmu nelegálně vyjednal výhodnější cenu za výkup elektřiny, inkasovala 97 milionů korun.

Šlo o fotovoltaickou elektrárnu v obci Moldava na Teplicku, již vybudovala firma Talwin. S dalším stranickým kolegou Vladimírem Čermákem v ní Raad držel třetinový podíl. Vrchní soud v Olomouci potrestal Čermáka za podvod sedmi lety vězení. Raada vyčlenil do samostatného řízení, protože se kvůli těžké nemoci nemohl jednání účastnit. Podle zjištění Aktuálně.cz už však k soudu nikdy nepřijde.

„Vrchní soud v Olomouci zastavil trestní stíhání obžalovaného Ahmada Raada pro skutek, kladený mu za vinu obžalobou Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, neboť obžalovaný zemřel,“ potvrdil Aktuálně.cz mluvčí instance Stanislav Cik. Bývalý boss severočeské ODS zemřel v říjnu, bylo mu 54 let. Soud jeho stíhání zastavil, jelikož proti zemřelému nelze ze zákona vést trestní řízení.

Za elektřinu inkasovali víc než dvojnásobek

Skutek Raada s Čermákem spočíval v tom, že pro zmíněnou elektrárnu v Moldavě podvodně získali licenci k výrobě elektrické energie. Smyslem akce bylo díky ní dosáhnout na povolení k provozu do konce roku 2010, kdy stát garantoval dvojnásobnou cenu za výkup elektřiny než v letech následujících. Povedlo se. Za jednu megawatthodinu inkasovali 12 500 korun, právo přitom měli jen na 5500 korun. Celkem tak získali uvedených 97 milionů.

Licenci dostali od Energetického regulačního úřadu poté, co jménem jiné firmy s většinovým vlastníkem sídlícím na Kypru předložili nepravdivé dokumenty. Listiny stvrzovaly třeba splnění technických předpokladů elektrárny nebo její schopnost provozu. Elektrárna byla přitom teprve rozestavěná. Na základě falešných dokladů získali od úřadu povolení k činnosti v listopadu 2010.

Nezákonně stavěná elektrárna Když firma Talwin nechala v červenci 2010 výstavbu fotovoltaické elektrárny v Moldavě začít, neměla tři výjimky z ochrany životního prostředí a její stavební povolení bylo vydané v rozporu se zákonem. Stavební úřad v Duchcově ho vydal navzdory tomu, že Moldava neměla platný územní plán. Elektrárna navíc vznikla v nezastavitelném území obce, které spadá do oblasti Natura 2000 chráněné evropskou legislativou. Dvojice úřednic dostala za nezákonné povolení podmínku.

„Přičemž ani jedna z těchto listin (…) se nezakládala na pravdě, jelikož v době provádění revize (…) nebyla fotovoltaická elektrárna Moldava v rozsahu 4,403 MW po technologické stránce dokončená a tím bezpečného provozu schopná. (…) Přestože si byli vědomi nepravdivosti podkladů předložených pro vydání licence (…), tak tuto skutečnost před pracovníky ERÚ zatajili, a tyto pracovníky (…) pro vydání licence uvedli v omyl,“ píše se s původním verdiktu.

Trestná činnost ze ziskuchtivosti

Kauzu v prvním stupni vyřizoval Krajský soud v Brně, v dubnu 2019 za to Raadovi vyměřil sedm let vězení. Stejný trest udělil i zmíněnému Vladimíru Čermákovi, sazbu pro něj Vrchní soud v Olomouci potvrdil právě letos v srpnu. Stejně tak pravomocně potrestal revizního technika Jiřího Bunda, který vylhané dokumenty pro Raada a Čermáka vypracoval. Technik dostal pět let vězení.

„Obžalovaným Raadovi a Ing. Čermákovi přitěžuje to, že se trestné činnosti dopustili ze ziskuchtivosti a po předchozím uvážení. (…) Uložení nižších trestů bránila soudu absence náhledu obžalovaných nad spáchaným jednáním projevená jejich doznáním a lítostí,“ stojí dále v původním v rozsudku Krajského soudu v Brně, jejž má Aktuálně.cz k dispozici. K Bundovi soud uvedl, že listiny zfalšoval vědomě, aby Talwin dosáhl na výhodnější peníze.

Ve firmě Talwin se Raad a Čermák potkali s vůbec nejvlivnějšími bossy ODS v Ústeckém kraji té doby, Alexandrem Novákem a Danielem Ježkem. Oběma patřilo 49 procent společnosti. Zmíněného podvodu se však neúčastnili. Vrchní státní zastupitelství v Praze pak letos v dubnu zastavilo stíhání Raada v jiné dotační kauze, v níž šlo o neoprávněnou dotaci jeho firmě na stavbu hotelu v Chomutově. Důvodem byla Raadova nemoc.