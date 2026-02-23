Sociolog upozorňuje na přehlížený problém. Bohatneme, ale hrozí nám další krize

Česko je podle sociologa Daniela Prokopa zemí s relativně stabilní ekonomikou, ale se zhoršujícím se duševním stavem společnosti. „Ekonomicky jsme na tom lépe, než v roce 2022, 2023. Vrátili jsme se do stavu před ekonomickou krizí, nebo už jsme trošku i nad ní. Duševní stav toho obyvatelstva je horší než v roce 2021,“ říká v rozhovoru pro Spotlight Zuzany Tvarůžkové.
Podle jeho dat má zhruba 18 procent lidí příznaky deprese a úzkostí, což je srovnatelné s obdobím pandemie. Ekonomický stres posledních let podle něj nezmizí během několika měsíců: „Když žijete dva roky ve stresu díky tomu, že musíte třeba víc pracovat, nebo si nemůžete udržet nájem a podobně, tak tohleto neodejde během půl roku.“
Vedle psychických potíží upozorňuje i na strukturální slabiny české ekonomiky. Česko sice patří k zemím s relativně malými příjmovými rozdíly, problémem je však majetková nerovnost. „Jedno procento lidí v Česku vlastní v různých odhadech 30 procent majetku celkového. Je to jedno z nejvyšších čísel v Evropě,“ upozorňuje.
Inovativní centrum v Ostravě? Nesnažíme se
Zároveň podle něj stát „posluhuje koncentraci toho majetku“ tím, že výrazně daní práci, ale minimálně majetek. Výsledkem je klesající sociální mobilita a stále obtížnější dosažitelnost vlastního bydlení i pro lidi s průměrnými příjmy.
Za zásadní slabinu považuje také regionální nerovnosti. Přestože je Česko malá země, rozdíly mezi regiony jsou podle něj výraznější než například v Polsku. „My máme Prahu a Brno. A mohli bychom mít v Ostravě inovativní centrum, kdybychom do toho investovali, do vzdělávání a do pracovního trhu. Ale my se bohužel na rozdíl od těch Poláků nesnažíme to dělat,“ říká.
Kritizuje především absenci systémových pobídek pro firmy v chudších regionech i fakt, že přerozdělování daňových příjmů nezohledňuje míru sociálního znevýhodnění.
Česko podle Prokopa zároveň podceňuje dlouhodobé demografické a sociální výzvy. Varuje před podfinancováním péče o duševní zdraví i před neřešenými dopady stárnutí populace. „I ekonomicky ty problémy s duševním zdraví tvoří asi 15 procent ztracených let života produktivního. (…) My ale do toho duševního zdraví nedáváme 15 procent rozpočtu zdravotnictví, to je násobně méně,“ upozorňuje sociolog.
Nedostupné bydlení, ale i osamělost
Podle něj se navíc vlády opakovaně vyhýbají vyhodnocování účinnosti programů: „Český stát pracuje napříč tak, že nevyhodnocuje efekty toho, co dělá, a potom závisí na trpělivosti a nějakém intuitivním názoru politika, že se to ruší, zavádí a znovu ruší.“
Klesající porodnost pak spojuje nejen s ekonomickými faktory, ale i se změnou životního stylu mladé generace. „Ta porodnost v rámci párů tolik neklesá, ale klesá počet lidí, kteří ani v páru nejsou kolem třiceti let,“ popisuje.
Vedle nedostupného bydlení a školek podle něj hraje roli i osamělost, proměna vztahů a rostoucí obavy z budoucnosti. „Nedivím se těm mladým lidem, že mají pocit, že žijou ve společnosti, která má ta rizika a zároveň zavírá oči před nimi,“ dodává.
00:06 - 03:09 Celková nálada v Česku, ekonomická situace a problémy duševního zdraví.
03:11 - 06:55 Politická atmosféra, polarizace společnosti a veřejnoprávní média.
06:56 - 12:33 Ekonomické a sociální nerovnosti, regionální propasti a danění majetku.
12:34 - 15:17 Transformace ekonomiky: vzdělávání a flexibilita trhu práce.
15:18 - 20:07 Vládní daňová politika a reforma sociálních dávek.
20:08 - 25:49 Demografické výzvy: nízká porodnost a stárnoucí populace.
25:50 - 32:14 Skepticismus mladých, duševní zdraví a prevence závislostí.