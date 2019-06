Sociolog: Kauza ANO neuškodí. "Podojení" Evropské unie nevnímají voliči moc negativně

Zveřejněná zpráva auditorů Evropské komise, podle které by Česko mělo zaplatil téměř půl miliardy korun za dotace převážně pro firmy z koncernu Agrofert, neoslabí podporu premiéra Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz sociolog Jan Herzmann. Nezanedbatelná část Čechů podle něj nevnímá zneužití evropských peněz až tolik negativně.

Může zveřejnění zprávy auditorů Evropské komise oslabit podporu veřejnosti v premiéra Andreje Babiše a jeho hnutí ANO?

Ve fázi, ve které to je, prakticky vůbec. Na jedné straně posílí, řekněme, tvrdé jádro odpůrců Andreje Babiše, kde jsou zastánci různých stran a názorových proudů. Na druhé straně může posílit i tvrdé jádro zastánců Andreje Babiše nebo příznivců hnutí ANO, kteří budou mít pocit, že se z předběžné záležitosti dělá definitivní a že vlastně Andreji Babišovi nebo celému hnutí někdo ubližuje.

Jde o to, že je to pouze předběžný dokument? Kdyby Evropská komise ve svém rozhodnutí jeho vyznění převzala, byly by nálady jiné?

Kdyby totéž potvrdila finální zpráva, tak to pravděpodobně nějaký vliv mít bude. Myslím si, že by posílilo křídlo, které je proti Andreje Babišovi. Ale k tomu je v tuto chvíli daleko.

Kdyby se stanovisko potvrdilo, mohlo by tedy hnutí ANO přijít o některé své voliče?

Mohlo by je to znejistit. To je jedna stránka věci. Druhá je, že by to hodně aktivizovalo jeho odpůrce. Možná by se misky vah vychýlily mírně v neprospěch hnutí ANO. Ale to jsou spekulace, protože v tuto chvíli nevíme, jak to dopadne. V tuto chvíli se nic zásadního v poměru sil nezmění.

Není to jediná aféra kolem premiéra Andreje Babiše. Ten už kvůli kauze Čapí hnízdo čelí trestnímu stíhání. Podle volebních výsledků se ale zdá, že mu to příliš odpůrce nebere a veřejnost mu stále důvěřuje.

Ano, to je přesně to, co říkám. Každá taková zpráva, která nemá podobu definitivního rozhodnutí, přináší posílení na obou stranách.

Jak to, že nejistotu nevzbuzuje již samotné podezření? V minulosti politici odstupovali už jenom kvůli tomu, že byli z něčeho podezřelí.

Odstupování politiků je jedna věc a přízeň politickým stranám je jiná. Často se mluví o odstoupení premiéra Stanislava Grosse kvůli financování jeho bytu, ale s pozicí ČSSD jako strany to tehdy zásadním způsobem nezahýbalo. To, že někdo z nějakého důvodu odstoupí, ještě neznamená, že politická strana ztratí příznivce. Totéž platí s opačným znaménkem. To, že někdo v situaci, kdy to není fait accompli, kdy to není rozhodnutí soudu nebo nějaká jasná nezpochybnitelná záležitost, neodstoupí, tak to taky s voliči žádným způsobem nezahýbe.

Jak je téma dotací pro veřejnost důležité?

Velmi málo. Navíc je tu nezanedbatelná část populace, která to sice v průzkumech otevřeně nepřiznává, ale přece jenom v sobě nese takový pocit, že evropské peníze tu jsou od toho, abychom je co nejvíce využili. A když to není úplně čistá hra, tak to tak moc nevadí. To není zrovna morálně obdivuhodný postoj, ale u části populace je přítomný. Jakési "podojení" Evropské unie není vnímáno tak špatně, jako kdyby někdo - a teď si vymyslím - vykradl fond určený sociálně slabým nebo postiženým.

Kauzu řeší také koaliční partner ČSSD. Bylo by pro ně i vzhledem k výsledkům v evropských volbách vhodné z vlády odejít?

To je otázka, na kterou neumím odpovědět. Ne proto, že bych se jí nezabýval, ale že se mi nedaří odpověď najít. Strana je ve velmi složité situaci vnějškově, tedy z hlediska toho, kolik procent získala v evropských volbách, ale i vnitřně, protože tam jsou skupiny, které jsou ve velmi napjatých vzájemných vztazích a soupeří o moc. Není úplně zřejmé, co by se uvnitř strany odehrálo, kdyby teď odešla z vlády. Které křídlo by tam převážilo, jestli by to třeba neznamenalo dokonce rozštěpení strany. A jsou to opravdu vážné záležitosti.

Když se na to podívám očima předsedy Jana Hamáčka, tak z jeho pohledu by to byla velmi riskantní operace. Možná cesta, kterou jde teď, že má ve vládu stále důvěru, je bezpečnější. Rizika na této cestě se mi jeví menší než rizika plynoucí z toho, kdyby praštili do stolu a vládu opustili. Zvlášť když zpráva není definitivní.

Podle výsledků evropských voleb se zdá, že voliči vládní spolupráci s ANO příliš neoceňují. Nemůže být neustálé setrvávání a držení vlády Andreje Babiše na škodu?

Já bych to takto nehodnotil, protože zbylí voliči sociální demokracie se o mezinárodní politiku a Evropskou unii příliš nezajímají. Když není na stole něco akutního a vážného, jako byla třeba uprchlická krize, tak jim nestojí za to přijít k volbám.

Všechny průzkumy, které se týkaly voleb do Poslanecké sněmovny a proběhly v květnu, tak drží výsledek sociální demokracie někde kolem osmi procent. To se samozřejmě nedá vykládat jako vítězství, ale není to o nic horší, než to bylo v roce 2017. Závěr, že se sociální demokracii nevyplácí podíl na tomto vládním projektu, mi připadá trochu unáhlený.

Zatím to vypadá, že to k tomu nespěje. Ale přece jenom: kdyby sociální demokracie z vlády odešla a byly by předčasné volby. Kdo by na tom vydělal?

To se opravdu nedá říct, protože by strašně záleželo na tom, jak by odchod z vlády vypadal a jestli by to veřejnost vnímala jako podraz, nebo jako statečný státnický čin. Obvykle ale platí, že ten, kdo vyvolá předčasné volby, v nich prodělá. A to asi sociální demokracie dobře ví.

