Sociální sítě pro starší 15 let? Babiš by chtěl jejich používání omezit po vzoru Francie

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na sítích dnes uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších 15 let po vzoru Francie. Někteří experti podle něj tvrdí, že jsou pro děti škodlivé. Řada zemí podobné opatření zvažuje.
Hnutí ANO ke komunikaci s občany často sociální sítě využívá, právě Babiš takřka denně natáčí videa s informacemi. V sobotu v televizi Nova k jejich sledování vybídl.
„Já jsem pro, protože odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti. My musíme ochránit naše děti,“ řekl Babiš. Vicepremiér a místopředseda ANO Karel Havlíček v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News dnes řekl, že vláda zákaz sítí pro děti do 15 let vážně zvažuje. Pokud se pro to definitivně rozhodne, chtěla by to tento rok navrhnout.
Koalice podle Havlíčka nyní vyjednává s odborníky, i například operátory. Sociální sítě podle něj ničí život dětem. Europoslanec ODS Alexandr Vondra v debatě na Primě řekl, že nad opatřením přemýšlí delší dobu a zatím nemá jasný názor. „Na jednu stranu tomu fakt rozumím. Na druhou stranu, jak to udělat tak, aby nebylo kompromitováno základní právo na soukromí,“ uvedl.
Austrálie zakázala přístup dětí mladších 16 let na sociální sítě loni v prosinci. Podobné omezení zvažují nebo připravují také Dánsko, Španělsko, Slovinsko, Turecko, Řecko či Británie. Ve Francii zákon zakazující používání sociálních sítí dětem mladším 15 let schválila minulý měsíc dolní komora parlamentu. K omezení přístupu dětí a mladistvých vyzval i Evropský parlament.
Dětský fond OSN (UNICEF) nicméně loni v prosinci upozornil, že jen zákazy přístupu na sociální sítě děti neochrání a mohou být naopak kontraproduktivní. „Pro mnoho dětí, zejména těch, které jsou izolované nebo marginalizované, jsou sociální sítě zdrojem učení, navazování kontaktů a sebevyjádření,“ uvedl.
V dnešním videu se dále Babiš věnoval zejména zdravotnictví. Uvedl, že Centrum onkologické prevence v Brně se otevře 26. května. Centrum bude novou částí areálu Masarykova onkologického ústavu.
Írán bude obohacovat uran i za cenu války, prohlásil šéf jeho diplomacie
Írán se nevzdá obohacování uranu ani v případě války. Řekl to podle agentury AFP íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Vojenský tlak ze strany Spojených států podle něj Teherán nevyděsí.
ŽIVĚ2. den OH: Češky ve snowboardové kvalifikaci neměly konkurenci, Minárik končí
Sledujte aktuální dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Masivní orgie na Žižkově. Tři nindžové vyplenili Akropoli
Byť už britský hudebník Romare několik let u slavné značky Ninja Tune nevydává, během pražského vystoupení připomněl, jak na přelomu tisíciletí mimo hlavní proudy definovala „chytrou“ taneční muziku. Párty to byla v pátek divočejší, než se čekalo.
Přenos začneKvalifikaci zvládly suverénně, nyní Ledecká a Maděrová zaútočí na medaile
Sledujte online přenos z finálového bloku paralelního obřího slalomu snowboardistek na olympiádě v Itálii.
Rusové zadrželi v Dubaji muže, který podle nich postřelil zástupce šéfa GRU
Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Informovala o tom agentura Interfax.