Senátorů ČSSD, kteří chtějí žalovat Zemana, přibylo. Podporu nevylučují ani poslanci

před 1 hodinou

Senátoři a poslanci z opozičních stran, kteří chtějí podat ústavní žalobu na prezidenta, by mohli získat podporu z míst, odkud to dřív nečekali. Je totiž možné, že se k žalobě připojí někteří zákonodárci sociální demokracie. A to v případě, že by prezident Miloš Zeman po čtvrteční schůzce s premiérem Andrejem Babišem a pátečním jednání s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem nadále odmítal odvolat ministra kultury Antonína Staňka.

Během nadcházejících jednání na Hradě se nebude rozhodovat "jen" o tom, zda vydrží vláda ANO a ČSSD, ale nepřímo také o tom, jak velkou podporu získá ve sněmovně a Senátu ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana. Pokud by Zeman nadále odmítal Staňka odvolat, žaloba na něj by získala větší podporu nejen v Senátu, ale i ve sněmovně. "Pokud by prezident žádosti o odvolání pana Staňka nevyhověl, začali by někteří členové poslaneckého klubu zvažovat, že by pro ústavní žalobu hlasovali," řekl Aktuálně.cz poslanec sociální demokracie, který si nepřál být jmenovaný. Hned vzápětí však upozornil, že by se žaloba musela týkat jen bodu, který se zabývá jmenováním či odvoláním ministrů. "Samozřejmě je ale všechno kolem žaloby závislé na tom, jak se pan prezident zachová při odvolání ministra kultury," dodal tento zdroj. Už osm senátorů ČSSD je pro žalobu Že se v sociální demokracii obrací nálady stále více proti Miloši Zemanovi, ukázala už situace v senátorském klubu ČSSD. Zatímco dřív většina členů tohoto třináctičlenného klubu avizovala, že se k senátní žalobě, připravované senátorem Václavem Láskou, nepřipojí, v tomto týdnu se poměr sil začal obracet. "Osm senátorů za ČSSD je ochotno podepsat kratší, jednorázovou ústavní žalobu na pana prezidenta," sdělil na dotaz Aktuálně.cz místopředseda klubu Miroslav Nenutil. "Naprostá většina našeho klubu je znepokojena nekonáním prezidenta republiky ohledně jmenování nového ministra kultury. Proto návrh ústavní žaloby získává v našem klubu podporu," vysvětlil Nenutil posun v postoji sociální demokracie. Žalobu v původním znění, která vznikla ještě před nynějším sporem o ministra kultury, podepsal jen jeden senátor za ČSSD, konkrétně Jiří Dienstbier. Když ale Nenutil mluví o kratší žalobě, má na mysli druhou verzi ústavní žaloby, na které senátoři pracují. Ve hře jsou tak dva návrhy: jeden je delší a obsahuje hned několik "hříchů" prezidenta, zatímco druhý návrh se týká čistě prezidentova chování kolem Staňka. Přehled Přehled 24 Zemanových prohřešků. Projděte si, proč chtějí senátoři žalovat prezidenta Jak ale bude nakonec návrh senátní ústavní žaloby vypadat, bude jasné 24. července, kdy se sejde plénum Senátu. Tento návrh poté senátoři posoudí a v případě schválení ho pošlou k hlasování poslancům. Zatím jediní, kdo vyloučili už dopředu podporu návrhu, jsou poslanci za hnutí ANO. Hamáček má pro ústavní žalobu pochopení Stejně jako roste nespokojenost s chováním prezidenta v senátním klubu ČSSD, roztrpčení je patrné také u poslanců ČSSD. "Čekáme na to, jak ústavní žaloba z dílny Senátu bude ve finální podobě vypadat. Potom o ní budeme jednat," říká místopředsedkyně poslaneckého klubu Kateřina Valachová. Nicméně z jejího vyjádření, stejně jako ze stanoviska předsedy ČSSD Jana Hamáčka je zřejmé, že pro podpis senátorů za ČSSD pod ústavní žalobou mají pochopení. Měnit šéfa ČSSD by byla cesta do pekel. Hamáčkovi není co vyčítat, míní Onderka číst článek "Jsem právnička a v tomto ohledu senátorům rozumím. Včetně toho, že Senát je dlouhodobě postaven v našem parlamentním systému jako pojistka ústavnosti, a je jasné, že kolegové v tomto ohledu plní jen to, k čemu jsou povolaní ústavou," řekla Valachová, podle které je nepochybné, že prezident měl co nejdříve vyhovět žádosti premiéra Andreje Babiše a odvolat ministra Staňka. "Podle ústavy nemá pan prezident u návrhu na odvolání ministra žádný manévrovací prostor," prohlásila poslankyně Valachová. Předseda Hamáček nechce zatím říkat ani dělat nic, čím by mohl roztrpčit prezidenta natolik, že by nadále vyřešení sporu odsouval. Přesto je z jeho vyjádření patrné, že podání ústavní žaloby v bodě, který se týká prezidentova otálení s odvoláním ministra, nikomu nevymlouvá. "Senát koná podle svého přesvědčení. Já očekávám, že toto bude do žaloby zahrnuto, protože pan prezident je z mého pohledu už mimo rámec ústavy," řekl Hamáček s tím, že atmosféra uvnitř strany je napjatá. "Situace je do jisté míry kritická. Pokud má mít koaliční projekt smysl, tak musí mít sociální demokracie možnost rozhodovat, kdo za ni bude ve vládě sedět," avizuje Hamáček. Spor mezi prezidentem a vládou patrně skončí smírem Podle informací Aktuálně.cz, které redakce získala v parlamentních kuloárech, je pravděpodobné, že se do pátečního večera vztahy mezi sociálními demokraty a prezidentem Zemanem uklidní. Jeden z politiků sociální demokracie naznačil, že ministr kultury Staněk dá nakonec najevo, že nijak nelpí na své funkci - a prezident vyhoví žádosti o jeho odchod z funkce. "Jsem téměř přesvědčený, že naše vláda s hnutím ANO bude pokračovat. Myslím, že pan ministr Staněk ještě vystoupí se svým prohlášením," prozradil v kuloárech sněmovny zdroj, který má informace o vyjednávání. Přehled Co Babiš nabídne Zemanovi za konec Staňka? Může jít o šéfa BIS i dostavbu Dukovan O možném kompromisu svědčí i vyjádření místopředsedy ANO Richarda Brabce, který je v těsném kontaktu s premiérem Andrejem Babišem. "Podle informací, které mám, věřím tomu, že vláda ANO a ČSSD bude pokračovat," řekl bez bližšího upřesnění. Premiér Babiš se ve sněmovně pohybuje mimo novináře, takže tady jsou aktuální odpovědi (optimistického) místopředsedy ANO Richarda Brabce na dotazy @Aktualnecz, které se týkají toho, jak se nakonec vyvine spor ohledně odvolání ministra Staňka... pic.twitter.com/IBV1s7oq9g — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) July 10, 2019 Pokud prezident Staňka odvolá, sociální demokraté nebudou žalobu na prezidenta podporovat. Ve čtvrtek to potvrdil i zmiňovaný zástupce předsedy senátního klubu ČSSD Nenutil. "V takovém případě by žaloba na prezidenta v kratší podobě téměř ztrácela smysl, protože prezident by nakonec konal," řekl Nenutil. Nicméně senátor Láska upozorňuje, že bez ohledu na postoj ČSSD i na to, zda prezident nakonec Staňka odvolá, on rozhodně Senátu návrh na ústavní žalobu na prezidenta předloží.