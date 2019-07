Živě: Vedení ČSSD oznamuje, zda se strana rozhodla zůstat ve vládě

Vedení sociální demokracie se ve svém stranickém sídle v centru Prahy radí, zda strana zůstane ve vládě premiéra Andreje Babiše s jeho hnutím ANO. Od dvou hodin odpoledne jednalo grémium strany. Po něm kandidát na ministra kultury Michal Šmarda uvedl, že šéf strany Jan Hamáček zřejmě dostane k dispozici demise svých ministrů, aby mohl kdykoli neprodleně jednat. Definitivní slovo má mít předsednictvo, které navázalo od tří hodin a na které oproti původním slovům dorazil i sám premiér Andrej Babiš. Zdržel se však jen krátce, sociální demokraty ujistil, že chce pokračování vlády ANO a ČSSD.

V sídle ČSSD se už dvě hodiny radí desítky členů předsednictva sociální demokracie o tom, zda zůstanou nadále ve vládě s hnutím ANO. Možný výsledek naznačil místopředseda strany a kandidát na ministra kultury Michal Šmarda po jednání nejužšího vedení, které zasedlo ještě před zahájením předsednictva.

"Pokud bude návrh politického grémia schválen, bude mít pan Hamáček velmi silný mandát pro to, aby mohl rychle vyřešit tu patálii kolem ministerstva kultury, která tu trvá už dlouho. Bude mít možnost přijmout jakékoli usnesení k budoucnosti ČSSD ve vládě. Včetně odchodu z vlády," prohlásil Šmarda, jehož nominace na ministra kultury vyvolává největší nejasnosti a také volání některých sociálních demokratů po odchodu z vlády. Prezident Miloš Zeman totiž už řadu dní otálí s tím, aby Šmardu ministrem jmenoval.

Šmarda zmíněný "silný mandát" pro Hamáčka upřesnil - předsednictvo by dnes podle něj mělo vyzvat všechny ministry, aby Hamáčkovi předali své demise. "Dali by funkce předsedovi k dispozici k vyjednávání. Tedy pokud se předseda rozhodne, že už dále není možné jednat, aby je okamžitě měl k dispozici," řekl Šmarda.

Statutární místopředseda strany Roman Onderka nicméně uvedl, že Hamáček už demise k dispozici má. "V případě, že usoudí, že nejsou naplněny podmínky, bude záležet na něm, kdy je předá premiérovi," prohlásil.

Dorazil i Babiš

Na jednání předsednictva nečekaně dorazil i premiér Andrej Babiš, ačkoli minulý týden tvrdil, že není důvod se předsednictva ČSSD zúčastnit. "Pozval mě pan Hamáček," vysvětlil v pondělí svou přítomnost. "Je to z mé strany dost vstřícný krok. Chci říct předsednictvu, že máme zodpovědnost vůči všem občanům."

Babiš se však zdržel jen asi deset minut. "Ten projekt menšinové vlády je úspěšný, není důvod to bourat," uvedl při odchodu. "Jak se rozhodnou, je ale na nich. Já jim nebudu nic radit ani doporučovat. Ta situace, která teď je na stole, není dobrá. Myslím, že jsme z toho už všichni otráveni, takže doufejme, že předsednictvo se k tomu postaví konstruktivně," dodal Babiš.

Naposledy se předsednictvo ČSSD sešlo před několika týdny. Konkrétně 21. června, kdy řešilo stejnou otázku - tedy, zda zůstat ve vládě a zároveň také jak postupovat ohledně výměny ministra kultury. Vedení ČSSD se snaží dosadit svého místopředsedu Michala Šmardu místo dosavadního ministra za ČSSD Antonína Staňka.

"Očekávám, že pokud bude předsednictvo strany o této variantě hlasovat, předpokládám, že Michala Šmardu potvrdí jako našeho kandidáta. Druhou variantou je, že předsednictvo rozhodne o tom, že naši ministři podají demisi a z vlády odejdou," avizoval předseda strany Hamáček.

Předsednictvo ČSSD, které je mezi stranickými sjezdy nejvyšším orgánem strany, se rozhoduje přesně jeden rok a jeden měsíc od chvíle, kdy 15. června 2018 sociální demokraté oznámili, že na základě stranického referenda vstoupí do vlády s hnutím ANO Andreje Babiše.

Členové předsednictva přitom hlasovali o setrvání ve vládě už před měsícem, tehdy se většina vyslovila pro pokračování. Jednání ale bylo napjaté, protože bez šancí nebyli ani ti, kteří prosazovali odchod z vlády. Konkrétně se ze 41 přítomných členů předsednictva vyslovilo pro odchod 10 a dalších 10 se zdrželo hlasování. V té době ale ještě řada příznivců setrvání ve vládě věřila, že v dalších dnech se podaří přes prezidenta prosadit změnu na ministerstvu kultury.

Situace ve straně je ale nyní ještě více vyhrocená než před necelým měsícem, protože prezident dosud Šmardu nejmenoval a dává jednoznačně najevo, že se mu do toho ani nechce. Přislíbil pouze to, že vyhoví návrhu na odvolání Staňka, což podle ústavy musí učinit bez ohledu na svůj osobní názor. Od podání návrhu na odvolání premiérem Babišem přitom uběhlo už několik týdnů.

Sociální demokraté se v názorech liší

Nejnovější názory mnoha sociálních demokratů ukazují, že strana je opět názorově rozpolcená, mnozí straníci volají po odchodu z Babišova kabinetu, mnozí jiní naopak hájí setrvání ve vládě.

"Pokud nebude ČSSD moci sama svobodně nominovat své ministry, kteří ji budou reprezentovat ve vládě a prosazovat sociálnědemokratické priority, nemá smysl v takové vládě zůstat," prohlašuje například první místopředseda strany Roman Onderka. Podobně mluví i ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček.

Za svou demisí si stojím. S panem předsedou Hamáčkem nemáme spory, vysvětluje Antonín Staněk. | Video: DVTV | 14:24

Naopak poslanec a předseda hradecké krajské ČSSD Jan Birke míní, že by ČSSD neměla vládu opouštět. "Dlouhodobě jsem příznivcem vládního angažmá a nechci, aby ČSSD z vlády odcházela. Situace je nyní do 31. července odšpuntovaná a post ministra kultury by neměl být důvodem pro odchod ČSSD z vlády," míní Birke.

Z řady výroků je zřejmé, že předsednictvo potvrdí jako nominanda Šmardu a poté bude napjatě vyčkávat, zda ho prezident ministrem jmenuje. "Pokud se tak nestane, odejdeme z vlády. Nevidím v tom tak velký problém. Nemyslím si, že to je prohra naše, ale spíše pana premiéra, který dával návrh panu prezidentovi," tvrdí předseda ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín.

Na Vysočině se podle krajského stranického předsedy Petra Krčála stále více sociálních demokratů kloní k odchodu z vlády. "Pokud ta otázka bude nastolena, budu s největší pravděpodobností hlasovat pro to, abychom z vlády odešli," řekl. A stejně to vidí senátor ČSSD Milan Štěch. "Vzhledem k tomu, že prezident se jasně nevyjádřil ke (Šmardově) jmenování, tak se domnívám, že je to důkaz toho, že pro ČSSD je nejlepší řešení odejít z vlády a věnovat se opoziční práci," řekl.