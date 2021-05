ČSSD zůstává Hamáčkovi věrná. Ovšem jen do voleb. Potom se jeho kritici ozvou

Ministr vnitra Jan Hamáček sám přiznává, že prožívá nejtěžší dny své politické kariéry. Hned z několika stran slyší výzvy, aby odešel z vlády kvůli tomu, že nadále existují pochybnosti o jeho cestě do Ruska v době, kdy věděl, že ruští agenti způsobili výbuch ve Vrběticích. Podle informací Aktuálně.cz může ale Hamáček nadále počítat s podporou své ČSSD, a to přesto, že v ní má řadu oponentů.

Tomáš Petříček, Martin Netolický, Michal Šmarda. Tři jména sociálních demokratů, která zaznívají nejčastěji, když je řeč o oponentech nynějšího předsedy strany Jana Hamáčka. Petříček byl před měsícem hlavním Hamáčkovým protikandidátem ve volbě předsedy sociální demokracie, Netolický je jediný hejtman za ČSSD a společně všichni tři volali po tom, aby se strana neorientovala jen na tradiční konzervativní voliče ČSSD.

Aktuálně.cz se všemi třemi tento týden mluvilo o aktuálních problémech Hamáčka v souvislosti s Vrběticemi a cestou do Ruska a všichni se shodli na jednom - uvítali by, kdyby Jan Hamáček vysvětlil ještě více okolnosti své plánované a záhy zrušené cesty do Moskvy. V žádném případě ale nechystají vnitrostranickou "vzpouru", o které se debatuje zejména na sociálních sítích. A ani nemají žádné informace, že by se k nějaké schylovalo.

Nic takového se podle zmiňované trojice nedá očekávat ani přesto, že Hamáčkova poslední rozhodnutí od jeho opětovného zvolení předsedou vyvolávají kritiku zejména opozice. Nejdříve prosadil odvolání právě Petříčka jako ministra zahraničí, následně si mnoho lidí proti sobě popudil jmenováním kontroverzního Michala Haška náměstkem ministra vnitra a nakonec se ocitl pod palbou, protože jasně nevysvětlil, jak to bylo s jeho plánovanou cestou do Ruska. A to v době, kdy už musel vědět, že právě z Ruska přišli agenti, kteří měli podíl na výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014.

"Vzhledem k tomu, že je teprve měsíc po sjezdu, tak jsem přesvědčený, že vedení by mělo mít prostor a čas k tomu, aby připravilo stranu na podzimní volby. Nese za to plnou politickou zodpovědnost. To poslední, co bych dělal, je veřejně prát špinavé prádlo. Když už, tak jsou takové věci záležitostí pro stranické orgány, například pro předsednictvo strany," sdělil například Petříček.

Sám byl přitom blízko dramatickému dění kolem Vrbětic, Hamáček navrhl jeho odvolání ve dnech, kdy měl první informace, že za výbuchem ve Vrběticích stojí ruští agenti. Petříček i proto patří k těm, kteří si nejsou jisti, že Hamáček mluví pravdu, když tvrdí, že o cestě do Moskvy mluvil jen jako o zastíracím manévru, aby zástupci Ruska netušili, že se Česko chystá oznámit odhalení vrbětického případu.

"Úkolem ministra není hrát 'zpravodajské hry' na sociálních sítích. Tohle není dobrý signál pro spojence, které žádáme o solidaritu," uvedl Petříček. "Myslím, že z pohledu veřejnosti Jan Hamáček celé dění stále ještě nevysvětlil. Něco takového naší straně škodí, řada sociálních demokratů má obavy, že ztratíme u veřejnosti poslední zbytky důvěry," doplnil.

Podobně mluví také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. "Myslím si, že Jan Hamáček a další kolegové v ČSSD mají dostat šanci, mají ukázat, zdali jsou schopni dosáhnout cílů, o kterých hovořili. Hned po sjezdu jsem se dohodl s kolegy, kteří reprezentovali podobnou skupinu jako já, že určitě nebudeme ve straně pátou kolonou a nebudeme nic bourat a ničit. Nechci jít proti vedení strany a být označovaný za někoho, kdo je destruktivní a je věčnou opozicí, " řekl Netolický.

Před několika dny si přál, aby se mohl věnovat dál regionální politice a nijak se "nezamotal" do dění kolem česko-ruských vztahů a Hamáčkovy cesty do Moskvy. "Je to o tom klasickém: ševče, drž se svého kopyta. A já se svého kopyta budu držet. Rozhodně se nechci plést do nějaké složité česko-ruské hry. Čekám na další vývoj situace, nepochybně to bude mít nadále rychlý spád a já čekám, kde je pravda," řekl Aktuálně.cz dva dny poté, co Hamáček s premiérem Andrejem Babišem v sobotu 17. dubna oznámili vyhoštění 18 ruských diplomatů.

Hamáček tehdy pozval k sobě Netolického na čtvrtek 15. dubna, protože hejtman dva dny předtím oznámil, že se rozhodl odstoupit z kandidátky ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny. Hamáček mu řekl, ať si vezme ještě dva týdny na rozmyšlenou, byť Netolický mu odpověděl, že v případě svého zvolení by nebyl "autentickým" poslancem, protože by nedokázal hájit nynější politiku ČSSD.

Mimochodem, už po této schůzce Netolický řekl Aktuálně.cz, že byla řeč také o cestě do Moskvy a možnosti získat ruskou vakcínu Sputnik V. "O cestě do Ruska a Sputniku se zmínil, ale já jsem na to nereagoval, protože jsem neměl na rozdíl od něj informace. On musel vědět, jestli cesta do Moskvy měla být jenom zastírací manévr, nebo jestli tam měl letět skutečně. Toto říci neumím," sdělil Aktuálně.cz Netolický 19. dubna.

Teď s odstupem času by na svých slovech nic neměnil. Dál chce vysvětlení po Hamáčkovi, dál se chce soustředit na práci hejtmana a dál nemá v plánu jít proti němu, byť ho Hamáček před pár dny odvolal z dozorčí rady České pošty. "Jen chci znát pravdu o cestě do Moskvy. Myslím, že na to mám právo nejen jako stále ještě člen ČSSD, také jako angažovaný občan. Ministr vnitra Jan Hamáček i premiér Andrej Babiš by měli vysvětlit veškeré pochybnosti," uvedl Martin Netolický.

Příznivci a kritici Hamáčka se shodnou v jednom: Nebyl to obchod

Také Michal Šmarda se nechystá vystoupit proti Hamáčkovi a nynějšímu vedení, přestože také touží vědět, co a jak se vlastně kolem Hamáčkovy cesty ve skutečnosti dělo.

"Beru to tak, že vyhrálo na sjezdu konzervativní křídlo, Janu Hamáčkovi se podařilo vytvořit názorově, intelektuálně a morálně homogenní vedení stany. Toto křídlo si zaslouží do voleb šanci. Necháváme jim veškerý prostor. Oni absolutně vyhráli a mohou dělat co chtějí," vysvětluje Šmarda, který na sjezdu prosazoval podobně jako Petříček a Netolický oslovení většího spektra voličů.

Podle Šmardy do současné politiky ČSSD zapadají i poslední rozhodnutí, ať už to bylo například jmenování Michala Haška náměstkem ministra vnitra před dvěma týdny, nebo to, že v Hamáčkově středočeské ČSSD si zvolili za lídra Milana Urbana. "Bylo logické, že když bude zvoleno toto homogenní vedení ČSSD, tak Michal Hašek bude jednou z ústředních postav. Pro mě to není překvapení. Podobné to je s Milanem Urbanem. Je to typický příklad konzervativního člena ČSSD, takže i jeho nástup je logický," sdělil Šmarda.

Pokud jde o Hamáčkova slova ohledně cesty do Moskvy, chtěl by také více informací. Připouští přitom i tu možnost, že Hamáček mohl cestu do Rusku skutečně jen kamuflovat. "Mně vadí na celém příběhu to, že pokud je pravda, co Jan Hamáček říká, tak to po něm asi chtěly tajné služby, aby kamufláž hrál. A pokud ho někdo do toho takovým způsobem vmanipuloval, tak to nebylo správné. Každopádně by měl ještě jasněji a jednoznačněji vysvětlit, jak se celá věc udála," prohlásil Šmarda.

Nevěří přitom, že by Hamáček zvažoval nějaký výměnný obchod v půdorysu ututlání případu Vrbětice výměnou za vakcínu Sputnik, jak popsaly minulý týden Seznam Zprávy. V tom se nedávný místopředseda ČSSD nerozchází s většinou poslanců sociální demokracie, kteří dávají najevo, že za svým předsedou stojí a věří mu.

"Pro mě je nejpodstatnější, že já i mí kolegové považujeme za absolutní nesmysl, že by Jan Hamáček chtěl jet do Moskvy vyobchodovat mlčení ohledně Vrbětic za Sputnik. To je naprostý ústřel," uvedl poslanec Ondřej Veselý v narážce na text Janka Kroupy a Kristiny Cirokové z webu Seznam Zprávy. Web tvrdí, že má utajený zdroj, který tento úmysl Hamáčka potvrzuje. "Kdyby se to prokázalo, musel by Jan Hamáček od válu. Ale pokud to tak nebylo, měl by jít od válu pan Kroupa," podotkl Veselý.

Ostatně minulý týden stál společně s místopředsedy strany Romanem Onderkou a Janou Maláčovou a poslancem Janem Birkem na tiskové konferenci, kterou ČSSD svolala proto, aby vyjádřila Hamáčkovi podporu. "Myslím si, že toto téma už v našem klubu nebude rezonovat," sdělil místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Veselý Aktuálně.cz.

Byť se Hamáček dle oslovených sociálních demokratů žádného puče nemusí obávat, musí počítat s tím, že příští týden na předsednictvu strany zazní od některých členů otázky na něj, aby více vysvětlil spekulace kolem své cesty do Ruska. Do toho všeho poslední předvolební průzkumy nedávají jeho straně mnoho nadějí, že se na podzim dostane do Poslanecké sněmovny. V takovém případě Petříček, Netolický i Šmarda, stejně jako další jeho oponenti, budou žádat vyvození osobní zodpovědnosti za volební výsledky.

"Za hranici úspěch, či neúspěch beru sedm procent, při minulých volbách jsme získali 7,3 procenta. Takže co bude nad sedm procent, je volební úspěch, co méně, tak neúspěch. Pokud by bylo pět procent považovaných za úspěch, tak pro mě je to nízká ambice pro stranu, která tady měla hlavní vládní zodpovědnost několik volebních období," upozornil hejtman Netolický. A stejně jako Petříček a Šmarda zdůraznil, že sociální demokracie musí po volbách uspořádat sjezd, na kterém by Hamáček a další členové vedení měli skládat účty za předvolební období.