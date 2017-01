ČSSD s předstihem startuje volební kampaň. Její ministři mají víc připomínat, do jaké strany patří

před 1 hodinou

I když parlamentní volby proběhnou až za několik měsíců na podzim letošního roku, šéf ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka se rozhodl se svými stranickými ministry začít kampaň co nejdříve. Jednotliví ministři tak už v úterý ráno oznámí jednotlivé věci, které by chtěli stihnout do konce volebního období. Ze všeho nejvíce se ale už budou snažit oslovit voliče, protože zdaleka ne všechny plány budou schopni stihnout ještě do voleb. První místopředseda ČSSD Milan Chovanec Aktuálně.cz sdělil, že každá část volebního programu strany bude mít svého mluvčího. Právě ministr vnitra bude mluvčím pro bezpečnost.

Praha – Po prohraných krajských volbách v loňském roce dávali politici ČSSD najevo, že budou muset v mnohém přidat, jestli mají mít naději porazit v parlamentních volbách hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem. Součástí této jejich snahy je také co nejčasnější zahájení předvolební kampaně, kterou ČSSD nepřímo spouští už v úterý ráno tiskovou konferencí šéfa strany a premiéra Bohuslava Sobotky se všemi sociálnědemokratickými ministry.

Jednotliví členové vlády za ČSSD mají prezentovat, co všechno chtějí voličům nabídnout nejen do skončení nynějšího volebního období, ale také ve volební kampani. Už z dřívějších výroků politiků ČSSD je zřejmé, že se zaměří především na levicové voliče, tedy především zaměstnance, seniory či rodiny s dětmi.

"Nesmíme opouštět naše voliče v klíčových sociálních tématech, která je zajímají. To se mi jeví jako podstatný prostor, který zatím nejsme schopni efektivně využít," řekl už dříve pro týdeník Respekt předseda ČSSD Sobotka, který často mluví o tom, jak mnozí lidé v Česku stále nepociťují ekonomický růst na svých platech a životní úrovni. "Cesta pro sociální demokracii je v tom, že potřebujeme důsledněji vyplnit onen prostor, v němž se řada lidí necítí být vtažena do společenské prosperity; cítí se být na okraji. Ostatně tohle přece byla vždy role sociální demokracie," soudí Sobotka.

Lidový dům se zaplní, budeme aktivnější, avizuje ČSSD

První místopředseda ČSSD Milan Chovanec Aktuálně.cz řekl, že on i další ministři ČSSD se chtějí podstatně víc než dříve hlásit ke své straně. "Určitě chceme přidat na Twitteru a Facebooku, určitě začneme víc komunikovat jako sociální demokraté. Musíme při prezentaci oddělit více posty premiéra a předsedy ČSSD, stejně jako například ministra vnitra a prvního místopředsedy ČSSD. Musíme více vystupovat jako členové sociální demokracie, a ne tolik jako nositelé funkcí ve vládě," vysvětlit představu vedení ČSSD Chovanec.

Podle něho se postupně bude zvyšovat aktivita celého Lidového domu, kde ČSSD sídlí, včetně toho, že tady začne pracovat větší marketingový i analytický tým, než tomu bylo dosud. "Budeme poskytovat více informací a častěji. Ze všeho nejvíce ale představíme náš program, který bude rozdělený na jednotlivé části. Každá část bude mít svého mluvčího, což budou lídři kandidátek," avizoval druhý muž sociální demokracie. Právě Chovanec coby ministr vnitra má být mluvčím pro bezpečnost.

autoři: Radek Bartoníček, Kateřina Frouzová