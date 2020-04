Výhrůžky jsou nepřípustné, poškozujete vzájemné vztahy, chystají poslanci vzkaz Rusům

Poslanci zahraničního výboru se chystají odsoudit agresivní postoj, který Rusko zaujalo k odstranění sochy maršála Ivana Koněva z veřejného prostranství radnicí Prahy 6. Plyne to z připraveného usnesení, které má deník Aktuálně.cz k dispozici. Rusko podle svých zákonů začalo stíhat lidi odpovědné za přesun pomníku, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář zase pobývá na neznámém místě pod policejní ochranou.

"Zahraniční výbor odmítá výhružný tón vyjádření představitelů Ruské federace k přesunutí sochy maršála Koněva městskou částí Praha 6 a k vyjádření českých svobodných médií o celé kauze," stojí v návrhu usnesení, které projedná zahraniční výbor na svém čtvrtečním zasedání. "(Výbor) považuje taková vyjádření za nepřípustný zásah do suverenity České republiky, svobody tisku a zákazu cenzury," píše se dále.

Jde o reakci na chování představitelů Ruské federace poté, co radnice Prahy 6 nechala počátkem dubna stáhnout z náměstí Interbrigády sochu maršála Ivana Koněva. Rusové považují tohoto vojevůdce, který má velký podíl na osvobození hlavně východní Evropy od nacismu, za hrdinu 2. světové války. Zato v Česku je vnímán kontroverzně, protože se třeba podílel na přípravě sovětské okupace v srpnu 1968.

Přesun sochy, kterou Praha 6 zapůjčila vznikajícímu Muzeu paměti XX. století, zažehl největší diplomatickou krizi mezi Českou republikou a Ruskem posledních let. Ruská strana krok radnice považuje za urážku. Pár dní po demontáži pomníku podepsal prezident Vladimir Putin zákon, na jehož základě smí ruské trestní orgány stíhat poškození ruských válečných pomníků i v zahraničí. Tato legislativa je však v Česku nevymahatelná.

Týdeník Respekt minulý týden upozornil, že v první půli dubna dorazil do Česka Rus s diplomatickým krytím, který může představovat bezprostřední ohrožení pro život starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. Bezpečnostní složky proto Koláře ukryly na utajeném místě, kde je pod nepřetržitým dohledem policistů. Preventivní policejní ochranu, byť v mírnějším režimu, mají i primátor hlavního města Zdeněk Hřib a starosta pražské části Řeporyje Pavel Novotný.

Poškození vzájemných vztahů

"Je zcela zřejmé, že se jedná o pokračování narůstající zde v posledních dnech informační kampaně zaměřené na diskreditaci naší země a vnucování jejího nepřátelského obrazu české veřejnosti," reagovala na zjištění týdeníku ruská ambasáda v Praze. "V této souvislosti Velvyslanectví zaslalo MZV ČR nótu, v které poukazuje na nepřípustnost trvajících nepodložených útoků na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze," píše dále ambasáda.

Zmíněné nótě náleží část usnesení výboru, jež mluví o nepřípustném zásahu do svobody tisku. Podle poslanců má celkové jednání Ruska v "kauze Koněv" neblahý vliv pro obě strany. "Taková vyjádření vážně poškozují oboustranně výhodné vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací, na jejichž rozvoji má Česká republika zájem," píše výbor. Podle informací Aktuálně.cz usnesení ve svém základních duchu projde, měnit se mohou jen drobnosti.

Obdobný postoj, jaký se chystají zaujmout poslanci, už v úterý vyjádřil senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Za českou exekutivu je nejvíce slyšet ministerstvo zahraničí, jež opakovaně komentovalo kroky ruské strany. Veřejně deklarovalo, že stíhání českých občanů ruskými orgány na našem území nepřichází v úvahu. Stejně tak odmítlo nótu ruské ambasády ohledně článku o hrozbě pro starostu Koláře.

"V České republice platí svoboda tisku a zákaz cenzury podle Listiny základních práv a svobod. Do těchto svobod ministerstvo zahraničních věcí nezasahuje a zasahovat nebude. Odmítáme, aby se o to pokoušel cizí stát," uvedla mluvčí resortu Zuzana Štíchová. "Upozorňujeme také na Smlouvu o přátelských vztazích mezi Českem a Ruskem, kde se smluvní strany zavázaly, že se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí druhého státu," dodala.

Metnar Rusku kvůli soše ještě neodpověděl

Roznětka celého sporu, socha maršála Koněva, je nyní uložena v depozitáři. Radnice Prahy 6 ji bezplatně na 10 let půjčila Muzeu paměti XX. století. Deník Aktuálně.cz zjistil, že hodnota díla je 13,5 milionu korun. Rusové po jejím odklizení z náměstí Interbrigády avizovali, že o ni mají zájem. O sochu si řekl ruský ministr obrany Sergej Šojgu.

"Nynější ruské volání po vydání sochy je solidní chucpe. Nejprve z nás v Praze 6 dělají s velkým virválem zločince, když jim sochu nabízíme, a teď si kladou ultimáta. Dobrá. Já s nimi už jednat nebudu. Svou historickou šanci propásli," řekl však minulý týden starosta Kolář Aktuálně.cz. Připomněl, že radnice už ruské straně prostřednictvím jejího velvyslance v Praze Alexandra Zmejevského v minulosti sochu neúspěšné nabízela.

Na jednání výboru bude i ministr zahraničí Čtvrtečního jednání zahraničního výboru se má podle programu účasnit i ministr zahraničí Tomáš Petříček. Spolu se svým náměstkem pro evropské záležitosti Alešem Chmelařem seznámí poslance s aktuálním stanoviskem resortu k ruské reakci na přesunutí Koněvovy sochy.

Ministr navíc, spolu s vedoucím sekretariátu předsedy Senátu Petrem Kostkou, probere s poslanci další citlivou kauzu naší zahraniční politiky: výhrůžný dopis čínské ambasády v lednu zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi kvůli jeho chystané cestě na Tchaj-wan. Dopis, na který upozornili Aktuálně.cz, podle Deníku N inicioval hradní kancléř Vratislav Mynář.

Podle informací Aktuálně.cz je výbor připravený přijmout usnesení, podle kterého Mynář tají okolností své komunikace s čínskou stranou, má přijít na výbor kauzu vysvětlit a podle kterého by se měl prezident Miloš Zeman k nátlaku na Kuberu vyjádřit.

O osudu sochy se nyní komunikuje na úrovní ministerstev. Ruský ministr obrany Šojgu poslal dopis svému protějšku Lubomíru Metnarovi. Rusko je prý připravené uhradit případné náklady spojené s přesunem sochy. Resort však o tom vzhledem k vlastnictví sochy Prahou 6 a její zápůjčce rozhodnout nemůže. Podle informací Aktuálně.cz ale Metnar zvažuje, že se nabídne jako mediátor mezi Prahou 6 a ministrem Šojgu. Na jeho dopis ale zatím neodpověděl.

Jak už Aktuálně.cz minulý týden informovalo, do jednání se vložil i český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Snahou Černínského paláce je konflikt zmírnit darováním sochy ruské straně. "Budeme podporovat takové řešení, které bude v souladu se smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci s Ruskou federací z roku 1993. Případnému mezistátnímu jednání se nicméně samozřejmě nebráním," řekl Aktuálně.cz Petříček.