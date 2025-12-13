Předsedou SOCDEM byl zvolen Jiří Nedvěd. Porazil tandem Pavlík–Špidla

Předsedou sociálních demokratů zvolil dnešní mimořádný on-line sjezd SOCDEM dosavadního místopředsedu Jiřího Nedvěda. Porazil Petra Pavlíka, který chtěl spolu s expremiérem Vladimírem Špidlou dovést stranu do řádného sjezdu v příštím roce.
Jana Maláčová, která vyvodila osobní odpovědnost za volební prohru a dnes v čele strany skončila, popřála Nedvědovi, aby naplnil její sny. Nedvěd získal hned v prvním kole volby 69 hlasů ze 133, Pavlíkovi dalo hlas 47 delegátů. Pro zastupitele Prahy 12 Petra Hůlu hlasovalo 12 delegátů, pět nezaškrtlo žádného z trojice.
Nedvěd, který s Maláčovou a dnes už bývalým místopředsedou Lubomírem Zaorálkem figurovali na kandidátkách hnutí Stačilo! do sněmovních voleb, plánuje prodej nemovitostí strany kromě Lidového domu. Chce tak zajistit finanční stabilitu SOCDEM.
V kandidátské řeči odmítl, že by chtěl dál spolupracovat s hnutím Stačilo!, což se mu podle Pavlíka nedá věřit. Podobně jako Maláčová Nedvěd řekl, že SOCDEM se nesmí stát diskusním klubem. Vnitřní diskuse veřejnost nezajímají, konstatoval.
SOCDEM chce Nedvěd vést tři roky. Delegátům řekl, že není veřejně zprofanovaný, jak někteří tvrdí, má zkušenosti a energii. Další spolupráci s hnutím Stačilo! odmítl. Naopak tím, jak hledají novou tvář i komunisté, se podle něj otevírají sociálním demokratům nové dveře. „Prostor na levici se znovu uvolňuje, nesmíme dovolit vyrůst novému Stačilo!,“ uvedl.
Peníze získá strana prodejem majetku
Prodejem nemovitostí kromě Lidového domu, tedy budovy v Kladně a Kulturního domu Střelnice v Hradci Králové, chce Nedvěd získat peníze, aby je investoval do výnosnějších záležitostí, například bytů na pronájem. Strana se tak podle něj vyhne tomu, že její majetek budou v budoucnosti prodávat banky jako věřitelé.
„Kdo to myslí se sociální demokracií vážně, nebude ji nyní opouštět,“ uvedl Nedvěd v děkovném projevu na adresu Pavlíka. Ten oznámil, že se rozhodnutím delegátů cítí osvobozen.
Jednání zhruba 160 delegátů začalo v 10:00, jeho úvod věnovali sociální demokraté organizačním záležitostem sjezdu. Na mimořádném sjezdu SOCDEM kromě nových lídrů zvolí své další směřování po neúspěšné kandidatuře do sněmovny na listinách hnutí Stačilo!.
Nejužší tým Maláčové po říjnových sněmovních volbách oznámil, že k termínu sjezdu skončí. Důležitým tématem bude i finanční situace strany. Jedním z uchazečů o předsednické křeslo je dosavadní místopředseda strany a předseda středočeské krajské organizace Jiří Nedvěd. Podle stranických oponentů je zastáncem pokračování spolupráce s KSČM či Stačilo!. Vedení SOCDEM ale v říjnu podle informací ČTK odhlasovalo ukončení spolupráce se Stačilo! v poměru 17 hlasů ku devíti.
Končící předsedkyně Jana Maláčová nicméně nechce, aby se po ní vedení SOCDEM ujal pouze pouze přechodný předseda v roli pomyslného „převozníka“, jak se před dnešním sjezdem prezentoval tandem někdejšího šéfa pražských sociálních demokratů Petra Pavlíka a bývalého předsedy SOCDEM a expremiéra Vladimíra Špidly.
„Nesmíme období mimo sněmovnu proflákat“
Delegátům on-line jednání mimořádného sjezdu řekla, že není možné dál ztrácet čas vnitrostranickými záležitostmi. Za chybu to považuje zpětně i vzhledem ke svému zvolení před rokem. Nelze podle ní „proflákat“ několik let a potom překotně hledat řešení pro přežití strany. Řádný sjezd chystá SOCDEM na květen příštího roku.
„Jestli máme mít šanci na vzestup, musíme se přestat zabývat sami sebou a věnovat se voličům,“ uvedla. Sociální demokraté se podle ní sami sebou zabývají už léta místo toho, aby tematizovali problémy. Pouze když budou užiteční, mohou získat zpět důvěru, míní. Uvedla také, že přebírá odpovědnost za volební prohru v říjnových sněmovních volbách, proto odchází z politiky.
Zástupci SOCDEM se letos ucházeli v říjnových volbách o místa ve sněmovně společně s komunisty na kandidátkách hnutí Stačilo!. Uskupení získalo 4,3 procenta hlasů, a do dolní parlamentní komory se tedy nedostalo.
Už po oznámení společné kandidátky s komunisty opustili SOCDEM mimo jiné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo nedávný předseda strany Michal Šmarda. Nelze vyloučit, že po dnešním sjezdu budou následovat další odchody.
On-line sjezd měl být původně uzavřený, delegáti se ho nicméně později rozhodli částečně otevřít prostřednictvím facebooku. Po projevu Maláčové mají být odvysílány také projevy kandidátů do vedení a volby. Jednání se účastní zhruba 160 delegátů.
Sociální demokracie (SOCDEM) je nejstarší stále existující česká politická strana. V samostatné ČR byla v osmi vládách, měla pětkrát premiéra a čtyřikrát vyhrála volby do sněmovny. Z dolní komory ale vypadla už v roce 2021 a návrat se jí nepodařil ani letos na kandidátkách hnutí STAČILO!.
V Praze se dnes koná také mimořádný sjezd KSČM. Protože delegáti nenavrhli volbu nového vedení, předsedkyní této strany zůstává Kateřina Konečná.
