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Sobotní rekord pokořen, v Doksanech naměřili 41 stupňů

ČTK

Sobotní nové teplotní maximum Česka bylo v neděli překonáno, meteorologové už před 15:00 naměřili v Doksanech na Litoměřicku 41,1 stupně. Je to současně první jedenačtyřicetistupňová teplota v oficiální síti českých měřicích stanic, uvedl na Facebooku Český hydrometeorologický ústav.

Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímekFoto: Shutterstock
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Podle něj ale naměřená hodnota není konečná, protože teploty dál stoupají.

V sobotu Doksany překonaly s naměřenými 40,9 stupně předchozí rekord, který 14 let držely s hodnotou 40,4 stupně středočeské Dobřichovice.

Nové teplotní maximum v Česku zaznamenala v sobotu právě stanice v Doksanech, bylo tam 40,9 stupně. V případě oficiálního potvrzení by to bylo o pět desetin více než předchozí rekord z 20. srpna 2012 ze středočeských Dobřichovic.

Čtyřicetistupňové horko bylo v sobotu také v Řeži, kde se konečná sobotní hodnota podle meteorologů vyšplhala k 40,3 stupně.

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Dnes mají teploty na většině území Česka podle předpovědi ČHMÚ překračovat 37 stupňů, ale v dolním Polabí a Poohří dosáhnou až 41 stupňů. Odpoledne a večer by se pak měly od západu začít objevovat přeháňky a bouřky, které mohou být místy i silné.

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