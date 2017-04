Sobotka zasáhl, ministr Ludvík se možná vrátí na kandidátku v Praze

před 56 minutami

Roztržku uvnitř pražské organizace sociální demokracie, po níž na post volebního lídra v hlavním městě rezignoval ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, urovnával předseda vlády Bohuslav Sobotka. Chce v čele kandidátek silné osobnosti. Kvůli krizi si premiér pozval pražské předáky na jednání nejužšího vedení sociální demokracie. "Dohodli jsme se na postupu, aby v Praze byl vybrán lídr a jednoznačně byla schválená kandidátka do poslanecké sněmovny," řekl Sobotka potom, co uklidňoval rozepře kolegů z metropole.

Na mimořádné schůzi vedení krajské organizace ČSSD v Praze se v pondělí kvůli podobě kandidátek střetla dvě křídla sociální demokracie. Jeden seznam představil za krajské předsednictvo strany Ludvík, který chtěl mít na druhém místě náměstkyni ministerstva zdravotnictví Lenku Tesku Arnoštovou. Druhou kandidátku navrhla skupina pražských sociálních demokratů kolem europoslance Miroslava Pocheho či magistrátního náměstka Petra Dolínka. Ti na druhém místě navrhovali náměstka ministerstva zahraničí Lukáše Kauckého. Právě jejich seznam krajské vedení ČSSD nakonec schválilo. Ludvík nesouhlasil a rezignoval na post volebního lídra.

Jenže Ludvík je nejen pro premiéra důležitý, protože měl prezentovat pro stranu klíčovou zdravotnickou část volebního programu. "Pan Ludvík mi připadá jako velice silná politická figura. Připadalo by mi jako oslabení, kdyby nekandidoval. Mám na starosti program strany a on je pro mne partnerem při tvorbě tohoto programu. Chtěl bych, aby pan Ludvík program před volbami i hájil," uvedl ministr Zaorálek.

Kvůli krizi si premiér pozval pražské předáky na jednání nejužšího vedení sociální demokracie. To proběhlo v pátek. "Dohodli jsme se na postupu, aby v Praze byl vybrán lídr a jednoznačně byla schválená kandidátka do poslanecké sněmovny," řekl Sobotka potom, co uklidňoval rozepře kolegů z metropole.

Předseda vlády zdůraznil, že chce v čele kandidátek silné osobnosti. "Aby to byli známí respektovaní lidé, kteří budou prezentovat priority sociální demokracie," dodal s tím, že je však také zapotřebí, aby uchazeči o místa na kandidátkách získali podporu ČSSD. "Jsme demokratická strana, máme své okresní a krajské organizace. Kdo chce kandidovat za sociální demokracii, musí projít primárkami," připomněl Sobotka pravidlo, podle nějž vybírá nominanty členská základna.

Roztržku tak bude pražská organizace řešit ještě v následujících dnech. Mezitím se sociální demokraté snaží Ludvíka přesvědčit, aby rezignaci vzal zpět. O křeslo lídra by v takovém případě ministr zdravotnictví soupeřil ve vnitrostranických volbách s náměstky Dolínkem a Kauckým. "Mrzí mne některá veřejná vyjádření, která se objevila v souvislosti s demokratickou tvorbou kandidátky ČSSD v Praze," komentoval situaci Dolínek, který je také místopředsedou strany.

V pátek odpoledne schvaloval kandidátku Středočeský kraj, kde je na druhém místě za předsedou sněmovny Janem Hamáčkem navržená ministryně školství Kateřina Valachová.

autor: Kateřina Frouzová

