Sobotka: Zákaz vládní spolupráce s komunisty je historie, vytvořit s nimi koalici by nebyl problém

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Šéf sociálních demokratů a předseda vlády Bohuslav Sobotka nevyloučil spolupráci s komunisty na vládní úrovni. Bohumínské usnesení z roku 1995, které ČSSD koalici s KSČM zakazuje, považuje za přežitek. Spolupráci sociální demokracie s komunisty připustil Sobotka už dříve, KSČM by však podle něj nesměla zpochybňovat členství Česka v Severoatlantické alianci a proevropskou orientaci vlády.

Praha − Sociální demokraté prolomili nejstarší tabu české politiky. Předseda strany Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro HN prohlásil, že spolupráci s komunisty nemá smysl se bránit − a to ani na vládní úrovni. Znamená to, že v případě volebního úspěchu ČSSD by Česko mohlo mít první komunistické ministry od roku 1989.

V přímé vládní koalici s KSČM dosud sociálním demokratům brání známé bohumínské usnesení z roku 1995. Podle Sobotky je už ale překonané. "Myslím, že bychom se měli vrátit ke starostem běžných lidí. Ty vůbec nezajímá, jestli platí, nebo neplatí bohumínské usnesení. To je debata pro politology," řekl Sobotka.

O bohumínském usnesení se bude diskutovat na březnovém sjezdu ČSSD. Podle Sobotky ale vůbec není nutné ho formálně rušit, protože bylo přijato v jiném historickém kontextu, nedlouho po listopadu 1989. Lze ho prý jednoduše označit za vyhaslé. "Která jiná politická strana se vrací k usnesením starým 25 let? Které se k tomu vrací a neustále o tom diskutují?" ptá se Sobotka.

Argumentuje tím, že ČSSD už dvě volební období spolupracuje s KSČM v krajích i na komunální úrovni, takže není důvod nejít o úroveň výš. Strany se dohodly na koalici například v Ústeckém kraji.

Komunisté rozhodnutí sociálních demokratů vítají. "Zatímco pravice se umí pospojovat, levici to dosud dělá problém. Je dobře, že podobná omezení a bariéry padnou," prohlásil místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Se svým pohledem nebude mít Sobotka uvnitř ČSSD pravděpodobně problém: řada významných členů považovala už dřív zákaz spolupráce s komunisty spíše za komplikaci. "Nemá smysl vylučovat povolební spolupráci s jakýmkoliv subjektem, který se dostane do sněmovny, včetně komunistů. Pokud jde o bohumínské usnesení, bylo schváleno už před řadou let − v roce 1995, což určitě neznamená, že by ČSSD v této věci nemohla svůj postoj změnit," řekl šéf sociálnědemokratických poslanců Roman Sklenák.

Nynější koaliční partner ČSSD a zároveň její hlavní soupeř v nadcházejících sněmovních volbách, hnutí ANO, Sobotkovu vstřícnost vůči komunistům kritizuje. "Pan Sobotka udělá cokoliv, aby byl zase premiérem, s klidem se spojí i s ďáblem," uvedl předseda hnutí a ministr financí Andrej Babiš, který ovšem sám před loňskými krajskými volbami spolupráci s komunisty připouštěl.

Nynější vývoj stranických preferencí ovšem ukazuje, že vznik čistě levicové vlády ČSSD a KSČM není po říjnových volbách moc pravděpodobný. Podle lednového volebního modelu agentury CVVM by levice získala dohromady 32,5 procenta hlasů, tedy stejně jako samotné hnutí ANO.

Reálnější proto je, že koalici bude skládat Babiš jako vítěz voleb. Se sociálními demokraty, pokud je stále povede Sobotka, ale v takovém případě počítat nemůže. "To není moje představa ani můj plán, abychom byli juniorním partnerem. Dovedu si představit pokračování koalice, která je dnes, ale jen tehdy, pokud vládu povede ČSSD a bude na ni mít rozhodující vliv," řekl HN Sobotka s tím, že za rozhodující vliv považuje to, že ČSSD získá post premiéra.

Nad Sobotkovými podmínkami se Babiš podivil. "Nedovedu si představit, jak by byl případně pro vládu s ANO, ale bez premiéra Babiše," prohlásil.

Sobotkův záměr je zřejmý − snaží se Babiše vykreslit jako politika, který nikdy nemůže hájit zájmy levicových voličů. Proto také představuje program ČSSD, který označuje za důsledně levicový. Za jádro svých voličů označuje Sobotka důchodce, mladé rodiny s dětmi a zaměstnance. Tomu odpovídají i první předvolební návrhy strany − plán na zavedení speciální bankovní daně a také snížení daní lidem s průměrnými a nižšími platy.

autoři: Petr Honzejk, Luboš Kreč