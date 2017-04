Sobotka odsoudil útoky chemickými zbraněmi, ale českou ambasádu v Sýrii zavřít nechce

před 54 minutami

Premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že česká vláda odsuzuje jakékoli užití chemických zbraní. Reagoval tak na úterní útok v syrské provincii Idlib a požaduje řádné vyšetření události. České velvyslanectví v Sýrii funguje jako poslední ze všech zemí EU, jeho uzavření však Sobotka nezvažuje. Podle něj by to vedlo pouze k menší informovanosti o situaci v této oblasti.

Praha - Česká vláda odsuzuje jakékoliv použití chemických zbraní, řekl ve středu premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v souvislosti s úterním útokem v syrském Chán Šajchúnu. Uzavření české ambasády v Sýrii nepovažuje za vhodnou reakci na incident. Znamenalo by podle něj pouze to, že bychom méně věděli o tom, co se v Sýrii odehrává.

"Česká vláda jednoznačně odsuzuje jakékoliv použití chemických zbraní. Je to jednoznačné porušení mezinárodního práva a mezinárodní společenství to nemůže nechat jen tak," uvedl Sobotka. Česko podle něj podporuje nezávislé vyšetření události, která si podle některých zdrojů vyžádala nejméně 100 obětí a 400 zraněných.

Možnost stáhnout českou velvyslankyni v Damašku Evu Filipi v Bruselu zmínil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) pro případ, že by se prokázalo, že za útok v provincii Idlib je odpovědný režim prezidenta Bašára Asada. Oběti podle mluvčí české pobočky mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (MSF) Ivety Polochové vykazují známky zásahu nejméně dvěma různými chemickými látkami.

Sobotka však uzavření české ambasády, která jako poslední z velvyslanectví zemí Evropské unie dosud po vypuknutí občanské války stále funguje, za špatnou cestu. "Znamená to, že budeme vědět mnohem méně, co se v Sýrii děje. Naopak ta ambasáda musí dále fungovat," řekl.

Česko podle něj může přispět prostřednictvím humanitární pomoci přímo Syřanům. "Je důležité, aby všechny země, které mají vliv na to, co se děje v Sýrii, to znamená Rusko, Írán, západní státy, USA, udělaly všechno pro to, aby se zabránilo jakémukoliv dalšímu používání chemických zbraní," dodal.

Válka se stala totální, člověku se derou slzy do očí, když čte ta svědectví, vypadá to jako totální beznaděj, říká Pavel Gruber | Video: Filip Horký | 12:30

autor: ČTK

