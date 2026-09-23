Snížení trestní odpovědnosti. Tejc však nechce dětské pachatele posílat do běžných věznic

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva, kterou ve středu v Poslanecké sněmovně představil novinářům.
Návrh na případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Snížení by se podle něj mohlo týkat například trestných činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest.
Děti mladší 15 let nemohou být nyní v Česku trestně stíhány, soudy jim ale mohou ukládat ochranná opatření, nejpřísnější je ochranná výchova, loni k jejímu uložení soudy přistoupily podle analýzy ve 29 případech. Soudy mohou uložit i ochranné léčení, dohled probačního úředníka či zařazení do výchovného programu.
Podle Tejce není možné nechat systém nastavený tak, jak je nyní. Jednou ze zvažovaných variant je podle něj plošné snížení trestní odpovědnosti na 13 či 14 let, nevýhodou podle něj ale je, že by se trestní řízení vedlo i u bagatelních trestných činů, což by mohlo zatížit systém.
„Další možností je snížení pouze pro vybrané trestné činy, například pro ty nejzávažnější,“ řekl Tejc. K této variantě se podle něj vládní koalice kloní.
Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva přijal v pondělí podnět, podle kterého aktuální poznatky z vědeckého výzkumu nepřináší jasné závěry o tom, že by narostla brutalita a závažnost násilných činů páchaných dětmi mladšími 15 let.
Odborná veřejnost se podle výboru shoduje na tom, že snižování hranice trestní odpovědnosti není adekvátní reakcí na trestnou činnost dětských pachatelů. Podle odborníků je naopak klíčová prevence, uvedl výbor.
„Z dostupných dat, která jsou k dispozici, ať už pro pachatele mladší 15 let, nebo mezi 15 a 18 lety, nevyplývá, že by dramaticky rostla kriminalita jako celek,“ řekl Tejc.
„Nicméně to, že neroste kriminalita celková, ještě neznamená, že můžeme být spokojeni, protože to, co roste, je bohužel agresivita a brutalita pachatelů, ať už mladších 15 let, i těch 15 let starších,“ dodal.
Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva vládu vyzval, aby ke snižování hranice nepřistupovala a zaměřila se na koordinovanou prevenci a zajištění dostatečné práce s dětmi tak, aby byly vedené k nápravě.
V současném systému soudnictví jsou podle výboru nedostupné návazné programy a služby, které mají za cíl dětským pachatelům trestné činnosti pomoci. Systém podle výboru také trpí nedostatkem dětských psychologů a psychiatrů.
Vytvoření nových specializovaných pracovišť
Podle Tejce není cílem posílat dětské pachatele do běžných věznic, ale vytvořit specializovaná pracoviště pro malé kolektivy s intenzivním psychologickým, terapeutickým a vzdělávacím programem.
Analýza podle ministra také ukázala, že je nutné řešit oddělení ústavní a ochranné výchovy tak, aby spolu nebyly děti, které jsou v ústavu například kvůli ztrátě rodičů, a ty, které tam umístil soud kvůli spáchání jinak trestného činu. Je to problematika více ministerstev, podle Tejce se bude dál řešit i v případě, že by se hranice trestní odpovědnosti nesnížila.
Z analýzy ministerstva spravedlnosti vyplývá, že jinak trestný čin vraždy justice loni řešila u šesti dětských pachatelů mladších 15 let stejně jako předloni a v roce 2022. Případů ublížení přibylo před soudy v letech 2023 a 2024, loni počet řešených pachatelů klesl, podobně tomu bylo například i u loupeží.
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