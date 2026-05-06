Snížené odměny za dvě politické funkce platí. Ústavní soud odmítl stížnost senátorů

Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh skupiny 22 senátorů na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40 procent částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu.
Změna se dotkla stovek komunálních a krajských politiků, kteří propojují různé úrovně samospráv. Souběh funkcí v obci a kraji je běžný a přínosný, argumentovali senátoři, za které jednal Petr Štěpánek (STAN). Navíc připomínali, že jde o výsledek rozhodnutí voličů. Chtěli, aby ÚS škrtal v obecním i krajském zřízení, stejně jako v zákoně o hlavním městě Praze.
Podle dnešního nálezu však právní úprava není ani protiústavním přílepkem, ani nezasahuje do práva na samosprávu nebo práva na spravedlivou odměnu za práci. Sleduje legitimní cíl, a to zejména úspory v rozpočtech územních samospráv.
Například zákon o obcích stanovuje, že pokud je uvolněný člen zastupitelstva zároveň krajským zastupitelem, "poskytne mu odměnu v plné výši pouze ten samosprávný celek, který by mu jako členovi zastupitelstva poskytoval odměnu vyšší". Druhý samosprávný celek pak vyplácí jen 40 procent částky, která by členovi zastupitelstva jinak náležela. Sporné paragrafy v ostatních napadených zákonech mají podobnou konstrukci.
Před soudem obstála také související právní úprava odměn pro komunální a krajské politiky, kteří jsou zároveň poslanci, senátoři nebo členové vlády. Nález soudu byl jednomyslný, nikdo neuplatnil odlišné stanovisko.
