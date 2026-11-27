První výraznější sněžení nadcházející zimy zasáhlo v posledních hodinách většinu České republiky a přineslo rozsáhlé komplikace v dopravě. Na silnicích leží rozbředlá či uježděná vrstva sněhu, tvoří se ledovka i námraza a policii zaměstnávají desítky dopravních nehod.
Nejvíce nového sněhu napadlo v jižních Čechách, na Vysočině, na jihu Moravy, ve Zlínském i Moravskoslezském kraji a na Jesenicku, kde nová pokrývka dosahuje až 20 centimetrů.
Dramatická situace panovala na Vysočině, kde policie od čtvrtečního podvečera evidovala 45 nehod. Sněžení a uvízlé kamiony zablokovaly dálnici D1 i silnice nižších tříd. U obce Hladov skončil v příkopu autobus se 60 dětmi vracejícími se z výletu. Veřejná doprava v regionu v podvečer téměř stála a komplikace trvaly i ráno, kdy nákladní vozy blokovaly stoupání u Bystřice nad Pernštejnem či silnici I/38 u Lažínek.
V Moravskoslezském kraji vyjížděli policisté od čtvrtka ke stovce nehod. Na 352. kilometru dálnice D1 u Ostravy se v noci převrátil kamion do svodidel a provoz zůstal omezen na jeden pruh. Další nehoda se stala na D48 u Starého Jičína. Na Opavsku silničáři varují před sněhovými jazyky a až pěti centimetry sněhu.
Na jižní Moravě policie zaznamenala rovněž okolo 100 nehod, v Brně nabírala zpoždění MHD a pro vozy nad 12 tun se uzavřela silnice mezi Podomím a Drnovicemi.
„Večerní výjezd všech našich posypových vozů, který byl zahájen v 19:30, byl ve 3:30 ukončen. Během tohoto výjezdu bylo chemicky ošetřeno 1622 kilometrů vozovek, přičemž 1500 kilometrů vozovek bylo ošetřeno navíc i pluhováním. Celková spotřeba posypového materiálu během tohoto výjezdu dosáhla 270 tun posypové soli a 33 800 litrů solanky,“ informoval podle ČTK provozní ředitel společnosti Brněnské komunikace Jan Klištinec.
Ve Zlínském kraji komplikuje provoz ledovka. Neprůjezdné jsou zimní neudržované úseky mezi Vizovicemi a Loučkou a mezi Modrou a Bunčem. Odstavené kamiony blokují úseky v Komni či Valašské Polance.
V Olomouckém kraji napadlo na Jesenicku přes 10 cm sněhu, Červenohorské sedlo je však sjízdné a MHD v Olomouci jezdí bez zpoždění.
Zdržení ve středních Čechách a na okraji Prahy
Sněhová nadílka zasáhla i Čechy. Ve Středočeském kraji policie řeší desítky nehod bez zranění, u Vrátkova uzavřel silnici autobus napříč přes vozovku a u Svrkyně vznikla ledovka.
Podle dat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se řidiči nejvíc zpozdí v okolí Prahy: na dálnici D7 bylo v pátek v 8:00 zdržení přes půl hodiny, na dálnici D8 pak ve směru na metropoli stráví navíc zhruba 20 minut.
V Libereckém kraji kamion zablokoval Oldřichovské sedlo v Oldřichově v Hájích, těžká doprava proto musí jet po I/13. Pardubický kraj hlásí blokádu u Cotkytle a ledovky mezi Hlinskem a Trhovou Kamenicí.
V Královéhradeckém kraji zledovatěla silnice u Bezděkova nad Metují a na hřebenech Krkonoš mrzne až k minus deseti stupňům.
Podle meteorologů budou srážky během dne slábnout. Policie i silničáři důrazně apelují na řidiče i chodce ke zvýšené opatrnosti, neboť na namrzlém povrchu se brzdná dráha vozidel výrazně prodlužuje.
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