Sníh zastavil vlaky na jihu Čech, domácnosti jsou bez elektřiny

Pro nákladní vozidla je kvůli sněžení zavřená silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Dopravu řídi policisté, omezení potrvá asi do 12:00. Uvedl to Aleš Správka ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.