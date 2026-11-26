Vydatné sněžení, které ve čtvrtek dorazilo do Česka, komplikuje dopravu na nejvytíženější tuzemské dálnici. Záběry zachycují situaci na D1 u sjezdu 112 na Jihlavu ve směru na Brno.
Hasičům ve čtvrtek kvůli sněžení a ledovce v Česku přibylo výjezdů k dopravním nehodám, zejména na jihu Čech a Moravy. Od půlnoci do 13:30 zasahovali u 52 nehod, ve středu, kdy nesněžilo ani nepršelo, jich za stejnou dobu evidovali 29, uvedli na síti X.
Sníh nebo ledovka, která se tvořila při mrznoucím mrholení, pokryly ráno zejména silnice na jihu republiky, kde má podle meteorologů sněžení během odpoledne zesílit. Postupně se má rovněž rozšířit do dalších regionů.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku uvedl, že zhruba od čtvrtečního poledne do půlnoci by mělo na jihu Moravy a Vysočiny, v Novohradských horách, na Zlínsku, ale postupně i v Moravskoslezském kraji místy napadnout deset centimetrů nebo výjimečně až 15 centimetrů sněhu.
Třeba na jihu Moravy policie kvůli předpovědi počasí zesílila dopravní hlídky a zvýšila kapacitu operačního střediska. První uvízlé kamiony na zasněžených silnicích ráno komplikovaly dopravu na Znojemsku a Břeclavsku. Na Znojemsku podle webu Integrovaného dopravního systému kraje kvůli nesjízdné silnici dočasně vynechávala i autobusová linka 815 mezi Biskupicemi a Pulkovem. Sypače ráno vyjely také v Brně, kolem 13:00 výjezd zatím ukončily.
V Jihočeském kraji se silničáři a řidiči ráno potýkali zejména se zledovatělými silnicemi na Prachaticku, Českokrumlovsku, Strakonicku a Českobudějovicku. Policie tam evidovala přes sedm desítek nehod. Mrznoucí mrholení pak v kraji dopoledne vystřídalo sněžení.
Podle policie je nejlepší v takovém počasí nevyjíždět, pokud to není nutné. Pokud cestu nelze odložit, řidiči by jízdu měli přizpůsobit zimním podmínkám a počítat s větší časovou rezervou. "Dávejte na sebe nejen za volantem pozor," nabádají řidiče.