Vydali se na Sněžku jen v teplákách a teniskách. Zmrzly jim rukavice, boty i pití

Mladá dvojice se vydala o víkendu na Sněžku, do extrémního terénu zvolila pouze vycházkovou obuv a tepláky. Navíc vyrazili až odpoledne a na výlet do hor nebyli nijak připraveni. Když si zavolali o pomoc, nedokázali popsat, kde přesně v horách jsou. Záchranná akce se protáhla, ale oba týmy se k promrzlé dvojici dostaly včas.

"Na cestu se vydali pozdě odpoledne, byli špatně obutí i oblečení, neměli s sebou suché náhradní věci ani čelovku či baterku," popisuje sobotní případ Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše.

Navíc si dvojice vybrala cestu přes Obří důl pro skialpinisty, nikoliv pro pěší. "Na své cestě přetnuli lavinový svah a v mobilu neměli aplikaci Záchranka," dodal Jirsa. Podle něj mladí turisté porušili prakticky všechna nepsaná pravidla a doporučené postupy, které se jen porušit dají.

Následná záchrana byla velice náročná i proto, že jak policii, kterou pár kontaktoval v sedm hodin večer, tak Horské službě udal špatně místo, kde se nacházejí. Naštěstí se dvojice zastavila u "špičatého kamene" s modrou turistickou značkou, který Horské službě už desetiletí slouží jako orientační bod.

Po dvojici pátraly dva záchranářské týmy. Jeden vrchem od Luční boudy, druhý postupoval nahoru Obřím dolem. Nejdřív na terénní technice, pak na skialpech.

"Když je naši členové našli, byli oba silně podchlazení a naprosto vyčerpaní. Boty i rukavice měli promočené a zmrzlé, zmrzlo jim i pití, které měli sebou. Takže jsme jim okamžitě poskytli tepelný komfort, náhradní oblečení, nápoj i energetické bonbóny na vzpruhu organismu," popsal nalezení turistů Wolfgang Berger, zasahující člen Horské služby Krkonoše.

Pak ještě následoval transport velmi těžkým terénem.

"Je opravdu neobvyklé, aby nejen v Krkonoších, ale vlastně ve všech oblastech, najednou vyrazilo do hor takové množství lidí, kteří vůbec nevědí, jak se obléci a co dělat v extrémních podmínkách," upozornil náčelník Jirsa. Dodal, že chápe snahu vyrazit v době nouzového stavu do přírody, ale ne bez znalostí, jak se v zimních horách pohybovat.

Záchranáři vyzývají turisty, aby dbali zásad bezpečného pohybu v horách.