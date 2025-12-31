Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

Sněžení ve středu odpoledne a večer na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. Na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě se zranili tři chodci, do kterých vjelo osobní auto, které dostalo smyk. Ve Středočeském kraji měly problémy autobusy. Spoje nabíraly zpoždění. Silničáři uzavřeli pro nákladní auta hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska.
Řidiči by měli být na cestách opatrní, shodují se silničáři. Během silvestrovského večera a noci a první den nového roku bude v Česku dál sněžit. Na horách na severu napadne až 15 centimetrů sněhu. Hustě sněžit má do rána mimo jiné v části Trutnovska a Rychnovska. Meteorologové navíc očekávají silný vítr, varují před tvorbou sněhových jazyků, na horách závějí.
Silničáři mají v terénu veškerou techniku. Přesto nabádají k opatrnosti. Kromě hlavního tahu do Polska zůstává pro kamiony uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichov v Hájích na Raspenavu a Hejnice na Liberecku, autobusy a osobní auta tudy projedou. Na doporučení policie je uzavřená i jedna vedlejší silnice na Litoměřicku. Se sněhem na vozovce musejí řidiči počítat třeba při jízdě po hlavním tahu přes Červenohorské sedlo nebo přes Ostružnou, opatrnost je tam na místě.
Husté sněžení způsobilo odpoledne zpoždění asi desítky autobusových linek ve Středočeském kraji, některé zastávky byly dočasně zrušeny, na některá místa se autobusy dočasně vůbec nedostaly.
Záchranáři na řadě míst hlásí zvýšený počet nehod. Po smyku osobního auta v Jihlavě ošetřili dva lehce a jednoho lehce zraněného chodce. V Kunčicích nad Labem na Trutnovsku odpoledne řidič osobního auta narazil do plotu. Na silnici I/14 u krkonošského Černého Dolu řidič osobního auta skončil v příkopu a utrpěl zranění. U Chotěvic na Trutnovsku se srazila čtyři osobní auta, jedno auto havarovalo v Dolním Lánově. Po havárii osobního auta na silnici I/35 u Úlibic na Jičínsku byl na silnici kyvadlový provoz. Hasiči hlásili nehody také u obce Sedlec na Třebíčsku nebo u Šlapanova a Přibyslavi na Havlíčkobrodsku.
Silně sněžilo ve středu také na Pardubicku a Chrudimsku. S opatrností byly sjízdné mimo jiné silnice v regionu Holic, Hlinska, Železných hor a Orlickoústecka, na kterých ležela nová vrstva sněhu. Na Vysočině měly v kopcích problémy hlavně kamiony. Špatně sjízdný byl kopec u Kostelce na Jihlavsku nebo v okolí Svratky na Žďársku.
