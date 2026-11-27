Kvůli havárii potrubí v pražské Krči je od dnešního rána bez tepla a teplé vody asi 26.000 domácností v oblasti Prahy 4 a Prahy 12. Oprava by měla být hotová dnes večer. Vyplývá to z informací na webu Pražské teplárenské a webech Prahy 4 a Prahy 12.
Havárie se týká oblastí Sídliště Krč, Zálesí a Lhotka v Praze 4 a Kamýku a Modřan v Praze 12. Původně byl rozsah havárie větší, ale technikům se podařilo přepojit asi 3000 domácností z oblasti Nových Dvorů na Výtopnu Krč. Informace o rozsahu a postupu opravy jsou na webu firmy v sekci mapa poruch.