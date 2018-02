Sněmovní vyšetřovací komise si vyžádala dokumenty k prodeji OKD

před 8 hodinami

Sněmovní vyšetřovací komise k těžební společnosti OKD si vyžádala dokumenty od ministerstva financí, Úřadu vlády i od Bezpečnostní informační služby. Osloví také Evropskou komisi. Členové komise se na úterní úvodní schůzi ale zabývali zejména tím, jakými směry by se mělo jejich zkoumání ubírat. Shodli se na tom, že by probrali okolnosti, za jakých stát přišel v 90. letech o většinový podíl v OKD, okolnosti privatizace menšinového podílu v roce 2004 a nedávného úpadku černouhelné firmy. Komise by se měla zaměřit také na byty OKD. Podle Josefa Hájka (ANO) by měla zjistit, zda existuje možnost, aby desítky tisíc bytů OKD včetně pozemků získal stát zpět do svého vlastnictví.

autor: ČTK | před 8 hodinami

Související





Hlavní zprávy