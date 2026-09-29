Sněmovna projednává druhý pokus opozice o vyslovení nedůvěry vládě

Sněmovna v úterý zahájila jednání o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, které se odehraje krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice chce úvodního dne využít k představení činnosti kabinetu. Opoziční zástupci se ke slovu dostanou patrně až ve středu, kdy bude jednání pravděpodobně pokračovat.
Takový scénář měla první snaha ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 o svržení kabinetu, která letos v únoru skončila neúspěšně. Stejný výsledek se očekává i u nynějšího jednání, neboť sama opozice na sesazení vlády nemá ve Sněmovně dostatek hlasů.
Koalice má 108 poslanců. Opoziční návrh by muselo podpořit nejméně devět z nich, aby byl přijat. Koalice ani opozice s tím nepočítají. „Bude to pro všechny strany obrovský předvolební mítink na jednom místě,“ uvedl ke smyslu jednání před jeho začátkem premiér Andrej Babiš (ANO).
Podobně předseda ODS Martin Kupka už vyzval voliče, aby ve volbách za deset dnů vystavili kabinetu ANO, SPD a Motoristů vysvědčení a neumožnili vládním stranám získat větší prostor na radnicích a v Senátu. „Bráníme tomu, aby se Česká republika proměnila na Babišistán,“ řekl pak Kupka poslancům při zdůvodňování návrhu.
V úvodu jednání sněmovny bylo v poslaneckých lavicích přítomno na 140 poslanců, i vládní lavice byla zaplněna jen zpola. Řada poslanců včetně bývalého premiéra Petra Fialy (ODS) nebo místopředsedy sněmovny Jiřího Bartáka (Motoristé) se z jednání omluvila. Do rozpravy bylo hodinu po začátku schůze písemně přihlášeno 52 poslanců, přičemž z vládních jen Zuzana Ožanová a Václav Trojan (oba ANO).
Opozice zdůvodňovala další marné jednání o nedůvěře vládě po zhruba osmi měsících nesplněnými sliby koalice a navrhovaným deficitem státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun, který pokládá za neúměrně vysoký.
Kupka mluvil o dluhové spirále a Agrofertu
Při zdůvodnění návrhu při úvodním projevu na schůzi označil Kupka rozpočtovou politiku vlády za cestu do zdi, obvinil ji ze zvyšování povinných výdajů státu.
„Rozhazovat, zadlužit a zdanit. Rozpoutáváte dluhovou spirálu,“ shrnul svou kritiku Kupka. „Každému, kdo aspoň trochu zavadil o matematiku, je jasné, že 3,5 je víc než tři procenta,“ pronesl předseda ODS k závazku vlády držet deficit veřejných financí pod třemi procenty hrubého domácího produktu.
Poukázal i na údajně nevyřešený Babišův střet zájmů ve vztahu k holdingu Agrofert a na útoky členů vládní koalice na různé instituce, které se kabinetu znelíbily, a to včetně Ústavního soudu.
Koaliční zástupci naopak chtějí dosavadní kroky kabinetu prezentovat jako úspěšné, což už avizoval mimo jiné vicepremiér Karel Havlíček (ANO), a porovnat je s kroky předchozího kabinetu.
Původně se měli podle dohod poslaneckých frakcí už v úvodní den jednání střídat koaliční zástupci s opozičními, vládní tábor to ale zrušil. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá to zdůvodnila tím, že opozice nedodržela domluvu na klidném a důstojném průběhu mimořádné schůze v minulém týdnu.
Při únorovém jednání o nedůvěře vládě první jednací den skončil ve 23:00, druhý pak po hlasování kolem 20:00.
Mohlo by vás také zajímat: Aktuálně.cz zachytilo Tomio Okamuru a Andreje Babiše, jak se v Brně ve stejný den, nedaleko od sebe, pohybovali mezi svými voliči.
„Mohla by představovat existenční hrozbu pro lidstvo,“ varoval Anthropic před AI
Americká společnost Anthropic v prospektu k připravované primární veřejné nabídce akcií varuje, že pokročilá umělá inteligence (AI) by mohla představovat existenční hrozbu pro lidstvo. Informovala o tom v úterý agentura Reuters, která k tomuto prospektu získala přístup. Upozornila, že takové varování je neobvyklé, protože s ním přichází firma, která se sama snaží z této technologie profitovat.
Chci zpátky svůj život, běduje hrdina MS. Trpí i jeho rodiče a popsal, co je nejhorší
Na letošním fotbalovém mistrovství světa se stal nečekanou hvězdou, teď mu ale získaná sláva nepříjemně zasahuje do života. 40letý kapverdský brankář Vozinha poznává stinnou stránku úspěchu a v rozhovoru pro britský list Observer podotkl, že by mu bylo lépe, kdyby žádný šampionát nebyl.
Rakušanovo STAN nasadilo generála do voleb. ODS se zlobí kvůli porušení dohody
Jeden z nejpikantnějších soubojů o senátorské křeslo si na říjen připravil plzeňský centrální obvod. Mandát tam obhajuje Lumír Aschenbrenner. V posledních týdnech mu vyrostl zřejmě největší soupeř, kterým je bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka. Nejde jen o bitvu generací – oba muže dělí 15 let – ale také o boj mezi hlavními opozičními partnery. Tedy mezi ODS a Starosty.
Policie se zabývá olovem ve vodě. Mohlo dojít k ohrožení životního prostředí
Policie vyšetřuje kontaminaci vody olovem v oblasti Odolena Voda u Prahy pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Prověřování podle policie potrvá nejméně několik týdnů, zásadní při něm budou odborná vyjádření, analýzy a určení zdroje kontaminace. V úterý to řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Musk to konečně dokázal. Obří Starship poprvé dosáhla orbity a začíná vydělávat
Loď Starship společnosti SpaceX v pondělí poprvé dosáhla oběžné dráhy a vypustila nové satelity Starlink. Pro Elona Muska a jeho vesmírnou firmu jde o důležitý průlom – Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu a zároveň uskutečnila svou první skutečnou komerční misi.