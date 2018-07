Sněmovna nejspíš vyřadí čínskou medicínu ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Podle poslanců by čínskou medicínu měl upravit samostatný zákon o léčitelích, který chystá ministerstvo zdravotnictví.

Praha - Ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních zřejmě zmizí podmínky pro terapeuty a specialisty čínské medicíny. Sněmovna senátní předlohu nejspíš schválí, zdravotnický výbor to ve čtvrtek doporučil hlasy 15 z 18 přítomných členů. K dalšímu projednávání předlohy se dolní komora dostane nejspíš na zářijové schůzi. Poslanci se shodují v tom, že čínskou medicínu by měl upravit samostatný zákon o léčitelích, který chystá ministerstvo zdravotnictví.

Do zákona se tradiční čínská medicína dostala v minulém volebním období, úpravu prosadil tehdejší předseda sněmovního výboru Rostislav Vyzula (ANO). Argumentoval ochranou lidí, když nebylo možné jednoznačně ověřit vzdělání poskytovatelů ani rozsah a kvalitu nabízené péče.

Dnes Vyzula řekl, že vzhledem k záporným postojům odborných institucí je nakonec dobře, že čínská medicína v zákoně o nelékařských povoláních nebude. Trvá ale na tom, že jsou tisíce poskytovatelů, kteří zneužívají špatné situace pacientů, lákají je na alternativní léčbu a "tahají z nich bezostyšně peníze". S vypuštěním pasáží ale doporučoval stejně jako Jiří Běhounek (za ČSSD) vyčkat do doby, než bude návrh zákona o léčitelství hotov. "Jinak budou pacienti znovu vydáni na pospas lidem, kteří na nich parazitují bez jakýchkoli morálních zábran," dodal Vyzula.

Ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (ANO) senátorskou předlohu podporuje. Nesouhlasí s tím, že nynější zákonná úprava pacienty chrání. Je, jak uvedl, vyprázdněná. Zákon o léčitelství by mohl být předložen podle informací z výboru v první polovině příštího roku.

Tvůrcům senátorské novely - Aleně Dernerové (za SD-SN) a Vladimíru Plačkovi (ČSSD) - vadilo mimo jiné to, že čínští léčitelé by byli zvýhodněni proti ostatním, mohli by získat titul bakaláře či magistra a jejich služby by mohly hradit zdravotní pojišťovny. "Hlavní námitkou proti čínské medicíně jako regulérní součásti českého zdravotnického systému je nejen fakt, že nejde ověřit kvalitu čínských lékařů, ale zvláště to, že peníze za alternativu z Dálného východu mohou chybět jinde, například při léčbě vzácných onemocnění," uváděli.

Sněmovní zpravodajka předlohy Jana Pastuchová (ANO) ohlásila pozměňovací návrh, který by opět zmírnil přísnější podmínky pro nastupující zdravotnické záchranáře. Do zákona je prosadila ve stejné novele, která uzákonila čínskou medicínu. Roční nemocniční praxi by podle avizované úpravy nemuseli absolvovat řidiči záchranných vozů, kteří vykonávají tuto práci mnoho let.