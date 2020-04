Příspěvky, pokuty, odklad nájmů, přijímačky. Poslanci kvůli viru změnili 15 zákonů

Sněmovna zrychleně schválila všech 15 návrhů zákona, které se týkají koronavirové krize. Jednání trvalo 18 hodin a protáhlo se dlouho do noci. Poslanci přijali opatření týkající se OSVČ, přijímacích zkoušek na vysoké školy, cestovních kanceláří nebo lékařů ze třetích zemí. Všechny předlohy ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.

Příspěvky pro OSVČ

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), například samostatní zemědělci nebo lékaři, budou moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25 000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. S žádostí o příspěvek se mají osobně nebo elektronicky obrátit na finanční úřady.

Pokuty za nedodržení opatření

Policisté a strážníci dostanou možnost ukládat pokuty až do 10 000 korun lidem, kteří budou porušovat opatření proti šíření koronaviru. Policisté by mohli pokutovat lidi například za porušení nařízení o omezení pohybu nebo za nezakrývání dýchacích cest. Kritici z řad ODS či Pirátů poukazovali na to, že opatření vlády i ministerstva zdravotnictví jsou přijímána ze dne na den a jejich výklad nebývá jednoznačný. Podle občanských demokratů není například jasné, zda policie bude pokutovat dodržování dvoumetrových rozestupů v obchodech nebo nošení roušek v autech.

Spotřebitelské úvěry pro OSVČ

Sněmovna omezila maximální možnou výši úroků ze spotřebitelských úvěrů, které nebyly spláceny déle než 90 dnů. Zároveň nově omezila výši sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné za opožděné splátky úvěrů. Při prodlení delším než tři měsíce pokuta nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Nyní toto omezení platí jen u úvěrů pro běžné spotřebitele.

Nájmy firem

Firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením proti koronaviru musely zavřít své provozy, budou moci požádat o odklad nájmu za období od 12. března do 30. června. Na uhrazení splátek budou mít čas do konce letošního roku.

Exekuce a insolvence

Pravidla insolvencí i exekucí se v souvislosti s nynější koronavirovou krizí změní. Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí.

Přijímací zkoušky na vysoké školy

Přijímací zkoušky na vysoké školy by se mohly uskutečnit nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy by je mohly s ohledem na epidemii koronaviru uskutečnit prezenčně i na dálku, podobně jako státní zkoušky.

Nájemníci v bytech

Nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku. Proti předloze protestovali majitelé domů i pravicová opozice, podle níž zákon nechrání pronajímatele a nezaručuje jim, že o peníze na nájemném nepřijdou.

Lékaři ze třetích zemí

V nemocnicích budou moci pracovat lékaři ze zemí mimo Evropskou unii i bez potřebných aprobačních zkoušek. Mohli pracovat v nemocnicích po dobu nouzového stavu a ještě tři měsíce po jeho skončení. Pokud by nouzový stav trval déle než půl roku, lhůta by se prodloužila na dalších šest měsíců od jeho konce. Obdobná pravidla mají platit pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Zájezdy cestovních kanceláří

Tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh

Ubytování typu Airbnb

Zprostředkovatelé turistického ubytování v soukromí formou digitálních platforem typu Airbnb budou povinni sdílet s českými úřady informace o uzavřených smlouvách. Nová povinnost by mohla podle ministerstva pro místní rozvoj pomoci při trasování lidí, kteří přišli do styku s člověkem nakaženým novým typem koronaviru.

Česká národní banka

Česká národní banka bude mít širší možnosti obchodování na trzích. Bude moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi na finančních trzích a nakupovat více například státní dluhopisy. Proti původnímu vládnímu plánu však poslanci omezili toto rozšíření časově, a to do konce příštího roku. Rozšíření obchodů může pomoci státu při vydávání státních dluhopisů.

Strukturální deficit

I přes kritiku opozice sněmovna schválila vládní novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, která umožní pro příští rok zvýšit strukturální deficit až na čtyři procenta hrubého domácího produktu. To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Podle ministerstva financí je cílem této změny umožnit práce na přípravě státního rozpočtu na příští rok i roky další. Předloha odolala návrhu na zamítnutí, který vznesli Mikuláš Ferjenčík (Piráti) a Miroslav Kalousek (TOP 09).

Makléřské zkoušky

Realitní makléři budou moci prokázat odbornost pro svou práci až do začátku března příštího roku místo začátku letošního září. Část makléřů nyní nemůže kvůli opatřením proti šíření nového koronaviru skládat zkoušky. Zprostředkovatelé je potřebují k přeměně své živnosti na vázanou.