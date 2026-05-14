Sněmovna se vrátí k debatě o sjezdu sudetských Němců, opozice na protest nedorazí

Sněmovna se ve čtvrtek odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Její předáci mluví o ostudě, která nepřispěje ke smíření. Opoziční poslanci na mimořádnou schůzi na protest nedorazí.
V návrhu usnesení ke sjezdu sudetských Němců chce koalice ANO, SPD a Motoristů prosadit sněmovní nesouhlas s konáním akce v Česku. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání setkání upustili.
Předák sudetských Němců Bernd Posselt i David Macek ze spolupořadatelské organizace Meeting Brno zdůrazňují, že akce se v Brně od 22. do 25. května určitě uskuteční.
Poslanci začali o sjezdu jednat minulý týden v úterý, debatu po více než šesti hodinách přerušili. Sněmovní opozice tvrdí, že debata o setkání sudetských Němců v Brně se v dolní komoře neměla vůbec konat. Koaliční představitelé naopak poukazují na nesouhlasné reakce k pořádají sjezdu v Česku, které dostávají.
Opoziční poslanci poukazují na to, že SdL se vzdalo veškerých nároků. Upozorňují rovněž na to, že téma zrušení poválečných dekretů prezidenta Edvarda Beneše o odsunu a vyvlastnění sudetských Němců vznášejí zástupci německé Alternativy pro Německo nebo rakouských Svobodných, s nimiž iniciátoři sněmovního jednání z hnutí SPD spolupracují.
Omluvenku ze sněmovního jednání by mělo poslat všech 92 opozičních poslanců. Vládní tábor by tak měl bez odporu prosadit všechny návrhy usnesení, na nichž se shodne. Podmínkou pro to, aby sněmovna mohla hlasovat, bude přítomnost aspoň 67 poslanců.
