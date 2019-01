Sněmovna schválila zákon o právech Britů žijících v Česku pro případ tvrdého brexitu

Aktualizováno před 24 minutami

Britové zřejmě budou mít v Česku až do konce příštího roku stejná práva, jako by byli dál občany Evropské unie. Vyplývá to z vládního návrhu zákona, který ve středu schválila zrychleně už v prvním čtení sněmovna. Předloha ale bude účinná jen v případě takzvaného tvrdého brexitu, tedy pokud by Velká Británie odešla z unie bez dohody. Nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Britští poslanci smlouvu s EU minulý týden odmítli, nyní se vyjednává o dalším postupu. Británie má unii opustit 29. března. Bez zákona by se Britové v případě tvrdého brexitu ocitli v Česku ve stejném postavení jako cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. Dotklo by se to podle ministerstva vnitra zhruba pěti tisíc Britů působících na českém pracovním trhu. Celkem v Česku legálně pobývá kolem osmi tisíc občanů Spojeného království. Brexit ovlivní také život Čechů v Británii, podle různých odhadů jich tam žije 40 až 100 tisíc. Poslanci se vedle obecné debaty o vystoupení Spojeného království z unie ptali zejména na to, zda Británie v souvislosti s českým zákonem přislíbila reciprocitu, tedy že se zachová stejně k českým občanům pobývajícím na ostrovech. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že Česko se opírá o britský dokument z loňského prosince, který stanoví obrysy budoucího migračního systému a pro obyvatele Evropské unie pracuje s přechodným obdobím také do konce příštího roku. Britové podle Hamáčka tvrdí, že stačí podzákonná norma, pokud by se však na ni čekalo, český zákon by nemusel být přijat včas. Sněmovna navzdory tomu vyzvala na návrh Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) vládu, aby s Brity o reciprocitě českých zákonných opatření jednala. Pobyt britských občanů Předloha upravuje pobyt britských občanů v Česku, nabývání českého státního občanství, uzavírání manželství a registrovaného partnerství a vydávání povolení k dlouhodobému nebo k trvalému pobytu. Návrh upravuje rovněž přístup britských občanů na trh práce, podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a výplatu některých dávek státní sociální podpory. Návrh ošetřuje daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království, stavební spoření a penzijní připojištění britského občana. Dále pojednává o uznávání odborné kvalifikace britského občana nebo jeho rodinného příslušníka nebo o platebních transakcích v britských librách. Vláda se podle Hamáčka snažila postihnout všechny oblasti, v nichž by mohl nastat problém. Některá opatření, například ohledně pobytu, daní a uznávání kvalifikací zdravotnických pracovníků, by podle předlohy platila i po konci roku 2020.