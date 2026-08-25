Sněmovna schválila program. Pavlovo veto chce koalice přehlasovat už ve středu

Sněmovna schválila program srpnové schůze, jejímž hlavním bodem je kontroverzní novela rozpočtových pravidel, až po zhruba deseti hodinách od začátku jednání. Rozhodla o tom v úterý večer po sérii vystoupení zástupců opozice, kteří kromě sdílení výhrad k novele vetované prezidentem Petrem Pavlem navrhovali řešit i jiná témata, zejména opatření proti suchu.
Koalice ale podle očekávání pět desítek opozičních návrhů na doplňky programu odmítla hlasy zpravidla stovky ze 169 přítomných poslanců.
Po schválení programu poslanci zahájili projednávání samotné novely. Vládní tábor prezidentovo veto s největší pravděpodobností přehlasuje, a to nejpozději ve středu po poledni. Pro přehlasování musí zvednout ruku nejméně 101 poslanců. Sněmovní opozice se poté chystá napadnout předlohu u Ústavního soudu.
Sněmovna o programu rozhodla dříve, než se očekávalo. Podle původních odhadů mohla debata o pořadu jednání skončit až v noci. Hned v úvodu dopoledního jednání vystoupila s obhajobou novely ministryně financí Alena Schillerová (ANO), podle níž se prezident ztotožnil vetem s opoziční rétorikou.
Pavel veto zdůvodnil argumenty, že změny zákonů ohrožují dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a navíc oslabují poslaneckou kontrolu veřejných peněz.
Ministryně prohlásila, že hlava státu nechrání veřejné finance, ale vetovala hospodářský růst, obranyschopnost a investice. Opoziční řečníci mluvili naopak o kreditní kartě bez omezení, zadlužování státu bez limitu a parlamentní kontroly a bianco šeku na další stovky miliard korun výdajů na dluh a s úrokem.
Po vystoupeních opozičních lídrů se u řečniště střídali s návrhy úprav programu schůze další řečníci z protivládního tábora. Mezi tématy, kterými by se dolní komora měla zabývat, zmiňovali mimo jiné i zrušení státních dotací krajům na opravy silnic nižších tříd.
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura novinářům řekl, že vládní tábor navrhne ve středu ráno stanovení pevného času hlasování o novele. Předpokládá, že poslanci by k němu mohli přistoupit kolem 13:30. Pak nynější schůze pravděpodobně skončí.
Navrhovaný program schůze zahrnuje také čtveřici předloh v závěrečném schvalování. Jde mimo jiné o návrh zákona s digitalizací povolování pobytu cizinců a o novelu snižující státní náhradu České poště. Sněmovna ale projedná tyto normy patrně až v září. Po opětovném přijetí rozpočtové novely totiž nynější schůzi patrně přeruší nebo ukončí.
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