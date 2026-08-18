Sněmovna příští týden znovu projedná rozpočtovou novelu

Na schůzi k opětovnému projednání sporné novely rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Petr Pavel, se poslanci sejdou v úterý 25. srpna v 10:00. Usnesení ke svolání řádné schůze v úterý přijal organizační výbor tzv. per rollam, tedy na podpisy členů.
Státní rozpočet je nástrojem vlády, který má hodnotit především Parlament a veřejnost, řekl v úterý novinářům prezident Petr Pavel na zámku v Lánech.
Připomněl, že dosud žádný rozpočet nevetoval, i když měl řadu výhrad. Naopak novelu, která mění pravidla tvorby veřejných rozpočtů, minulý měsíc prezident vrátil Sněmovně. Veto tehdy zdůvodnil tím, že norma ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a zároveň oslabuje kontrolu veřejných peněz ze strany Sněmovny ve prospěch vlády.
"Já vidím zásadní rozdíl mezi zákonem, který stanovuje pravidla tvorby rozpočtu, a mezi rozpočtem samotným. Já jsem zatím nikdy žádný rozpočet nevetoval, přestože jsem měl k těm rozpočtům řadu výhrad. Výhrady jsem jasně formuloval, je na vládě, jak se k nim postaví," prohlásil dnes Pavel. Rozpočet považuje za nástroj vládní politiky a není podle něj na místě, aby prezident komentoval, zda je či není správný. "To má posoudit Parlament a veřejnost," dodal prezident.
Návrh programu zahrnuje také čtveřici předloh před závěrečným schvalováním. Jde například o zákon s digitalizaci povolování pobytu cizinců a o novelu snižující státní náhradu České poště. Poslanecké jednání tedy bude pokračovat i v dalších dnech, patrně do pátku.
Hlava státu zdůvodnila veto novely rozpočtových zákonů mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. Potřebuje na to nejméně 101 hlasů, koalice jich má v plném počtu 108.
Prezident v odůvodnění svého veta uvedl mimo jiné, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi. Byl by podle něj ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz Sněmovnou ve prospěch vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné a aktivistické.
Sněmovní opozice se obává toho, že novela rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Očekává se, že i při opětovném projednávání předlohy použije zdržovací taktiku, což bude možné už při navrhování úprav programu schůze.
Návrh nového cizineckého zákona zejména digitalizuje povolování a rušení pobytu cizinců v Česku. Od zavedení informačního systému si vláda slibuje zrychlení procesů i posílení bezpečnosti. Předloha navazuje na nynější zákon a zahrnuje také povinnou registraci občanů zemí Evropské unie s pobytem delším než 90 dnů, dosud je dobrovolná.
Poslanecká novela k České poště navrací státní úhradu čistých nákladů na základní služby na nejvýše 1,5 miliardy korun ročně z nynějších až dvou miliard korun. Snížení horní hranice zdůvodňují předkladatelé podmínkami veřejné podpory, jak je schválila Evropská komise. Předloha také posouvá některé termíny související s elektronizací veřejné správy.
V návrhu programu je rovněž novela o spotřebitelském úvěru, jež reaguje na evropskou směrnici a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Předloha kromě jiného zavádí horní hranici nákladů na tyto půjčky. Posledním bodem je návrh zákona, podle kterého by výrobky nabízené na českém trhu měly být v budoucnu šetrnější k životnímu prostředí. Mělo by je jít třeba snáze opravit nebo recyklovat.
Usnesení organizačního výboru ke svolání schůze podepsalo všech devět členů z řad vládního tábora ANO, SPD a Motoristů. Nefiguruje na něm podpis žádného ze sedmi zástupců opozice. Například předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová na sociální síti X uvedla, že hlasovala proti.
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