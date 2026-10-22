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Sněmovna poslala rozpočet do druhého čtení. Schodek má vzrůst na 386 miliard korun

ČTK
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Sněmovna ve čtvrtek hlasy vládní koalice schválila základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Plánovaný schodek má proti tomu letošnímu vzrůst z 310 na 386 miliard korun. Navrhované příjmy se mají proti letošku zvýšit o 80,8 miliardy na 2,199 bilionu korun.

8. schůze Poslanecké sněmovny
Schůze poslanecké sněmovny, ilustrační foto.Foto: HN – Lukas Biba
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Výdaje mají vzrůst o 156,8 miliardy na 2,585 bilionu korun. Schodek pokryje stát hlavně zvýšením státního dluhu. Opozice neuspěla s návrhy vrátit rozpočet vládě s doporučením, aby ho přepracovala a schodek snížila.

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Nejde o schválení rozpočtu, ale o jeho posunutí do druhého čtení. Základní parametry už poslanci měnit nemůžou, teď budou projednávat rozpočty jednotlivých kapitol a navrhovat přesuny peněz uvnitř rozpočtu.

Debata nad rozpočtem v prvním čtení trvala 19,5 hodiny. Začala ve středu a skončila dnes večer. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) kvůli délce debaty obvinila opozici z obstrukcí a porušení letitých sněmovních pravidel. To ale odmítl místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS). Nikdo podle něj například nečetl texty, které s rozpočtem nesouvisí.

První čtení letošního státního rozpočtu, které se odehrálo až letos v únoru, trvalo zhruba 14 hodin. Když bývalá vláda Petra Fialy (ODS) představovala svůj první rozpočet na rok 2022, trvalo tehdejší první čtení asi 11 hodin.

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