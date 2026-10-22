Sněmovna poslala rozpočet do druhého čtení. Schodek má vzrůst na 386 miliard korun

Sněmovna ve čtvrtek hlasy vládní koalice schválila základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Plánovaný schodek má proti tomu letošnímu vzrůst z 310 na 386 miliard korun. Navrhované příjmy se mají proti letošku zvýšit o 80,8 miliardy na 2,199 bilionu korun.
Výdaje mají vzrůst o 156,8 miliardy na 2,585 bilionu korun. Schodek pokryje stát hlavně zvýšením státního dluhu. Opozice neuspěla s návrhy vrátit rozpočet vládě s doporučením, aby ho přepracovala a schodek snížila.
Nejde o schválení rozpočtu, ale o jeho posunutí do druhého čtení. Základní parametry už poslanci měnit nemůžou, teď budou projednávat rozpočty jednotlivých kapitol a navrhovat přesuny peněz uvnitř rozpočtu.
Debata nad rozpočtem v prvním čtení trvala 19,5 hodiny. Začala ve středu a skončila dnes večer. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) kvůli délce debaty obvinila opozici z obstrukcí a porušení letitých sněmovních pravidel. To ale odmítl místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS). Nikdo podle něj například nečetl texty, které s rozpočtem nesouvisí.
První čtení letošního státního rozpočtu, které se odehrálo až letos v únoru, trvalo zhruba 14 hodin. Když bývalá vláda Petra Fialy (ODS) představovala svůj první rozpočet na rok 2022, trvalo tehdejší první čtení asi 11 hodin.
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