Sněmovna policii neumožní stíhat Roznera, pro vydání hlasovalo jen 42 poslanců

Sněmovna rozhodla, že nevydá poslance Miloslava Roznera (SPD) k trestnímu stíhání. Policisté chtěli Roznera stíhat pro podezření z popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Rozner se ve sněmovně hájil tím, že nechtěl zpochybňovat utrpení lidí v době nacistické okupace. Mandátový a imunitní výbor již dříve poslancovo vydání ke stíhání nedoporučil i s ohledem na obdobné případy z minulosti. Pro Roznerovo vydání hlasovalo 42 ze 155 přítomných poslanců. Proti jich bylo 88. Středeční verdikt sněmovny neznamená, že případ úplně končí.

"Ano, nejsem takový odborník na kulturu jako pan exministr Herman, ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku," uvedl Rozner podle zveřejněné nahrávky z prosince 2017.

Poslanec Rozner se ve středu odpoledne během svého vystoupení ve sněmovně snažil hájit. Prohlásil, že neměl v úmyslu zpochybnit utrpení lidí v době nacistické okupace.

"Vyjádření, kvůli kterému jsem byl medializován a šetřen orgány činnými v trestním řízení, se týkalo způsobu, jakým se toto utrpení zneužilo v současné době. Zneužilo se podle mého názoru k vynaložení obrovské a nepřiměřené částky na projekt, který dle mého názoru si výši této částky nezaslouží," prohlásil během své řeči Rozner.

Roznera během debaty kritizovala řada poslanců. "Nemůžeme ve vztahu k romské nebo židovské otázce za druhé světové války a k výrokům kolem této věci říkat, že výroky jsou hloupé, že je to blábolení. To je prostě nepřípustné," zlobil se poslanec ČSSD Petr Dolínek.

Předseda pirátů Ivan Bartoš zdůraznil, že hlavně kvůli Roznerovu výroku jeho kolegyně uspořádala ve sněmovně seminář, na kterém se poslanec SPD mohl dozvědět historická fakta o Romech a utrpení obětí holokaustu. Rozner ale nepřišel. "Byla to možnost trochu to napravit, dovzdělat se, aby potom k takovémuto zlehčování nedocházelo a nemuseli jsme to tady řešit. To by byl krok, který bych asi udělal já. Bohužel nenastal," uvedl Bartoš.