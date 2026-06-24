Sněmovna podpořila zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců v Česku

Podmínky dočasné ochrany Ukrajinců, kteří do Česka uprchli před ruskou agresí, se zřejmě zpřísní. Změny má přinést vládní návrh, který ve středu Sněmovna v prvním kole schvalování podpořila. Norma počítá například s tím, že dočasně chránění žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce.
Budou se také zřejmě muset zdržovat na území ČR, a to alespoň 16 dnů v měsíci, na který dávka náleží. Podmínky se nebudou týkat dětí a studujících či seniorů.
"Cílem není komplikovat život lidem, kteří dodržují pravidla," ujišťoval poslance ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Norma, kterou před dalším schvalováním projedná sněmovní výbor pro bezpečnost, podle vlády vychází ze zkušeností z posledních let a reaguje i na bezpečnostní situaci v Evropě. Česko podle kabinetu potřebuje jasná pravidla pro pobyt cizinců a nástroje proti zneužívání systému.
K dočasné ochraně bylo ke konci dubna v Česku registrováno na 384.436 lidí, z toho na 155.000 žen a 127.000 mužů v produktivním věku, přes 84.000 dětí a mladistvých a zhruba 17.000 seniorů, vypočítával místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Hubert Lang (ANO).
Stanovení minimální doby pobytu v ČR má zabránit zneužívání humanitární dávky. Dávky podle ministerstva vnitra pobíralo v březnu zhruba 90.000 uprchlíků s dočasnou ochranou z Ukrajiny. Minulá vláda podle ministra jejich kontrolu zanedbala, nově bylo zahájeno 40 trestních stíhání. "Reagujeme tím na případy organizované dávkové turistiky," uvedl Metnar.
Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny má v budoucnu zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dní. Zaniknout má běžencům i v případě jejich trestního či správního vyhoštění. Ministerstvo vnitra podle novely nově nebude cizincům s dočasnou ochranou vydávat cestovní průkazy totožnosti a cizinecké pasy, což dosud bylo možné v případě, že prokázali, že cestovní doklad u příslušných orgánů v zemi původu získat nemohou.
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