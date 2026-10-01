Sněmovna obnovila úterní jednání o nedůvěře vládě

Sněmovna obnovila jednání o nedůvěře vládě, které zahájila v úterý. Do debaty bylo ve čtvrtek ráno přihlášeno ještě 36 poslanců z původních šesti desítek, hlasovat by se mohlo večer. Premiér Andrej Babiš (ANO) se z jednání omluvil do 17:30, na celý jednací den pak omluvy poslali další čtyři ministři včetně vicepremiéra Petra Macinky (Motoristé) a osm poslanců.
V úvodu třetího dne schůze byla ovšem v jednacím sále přítomna jen necelá polovina všech členů dolní parlamentní komory.
Ve středu přerušená rozprava pokračovala vystoupením opozičních poslanců, na které se v předchozích dnech nedostalo. Do středečního dopoledne se totiž u řečniště střídali představitelé vládního tábora s přednostním právem vystoupit, kteří kabinet hájili a naopak kritizovali bývalou vládu Petra Fialy (ODS).
Opoziční zástupci poté Babišův kabinet vinili mimo jiné z nedodržování předvolebních slibů a vlastního programu, zadlužování a z plýtvání penězi.
Hlasování o nedůvěře vládě se uskuteční zhruba týden před komunálními a senátními volbami, čehož zástupci obou táborů využili. Opozice o něj požádala oficiálně kvůli plánovanému schodku státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky členů vlády na různé instituce.
Koalice označuje schůzi za zbytečnou vzhledem k tomu, že opozice pro sesazení vlády potřebuje souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců. Opoziční tábor ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 má však v plném počtu pouze 92 poslanců a je nepravděpodobné, že by na svou stranu získala někoho z vládního tábora.
Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry odolala nynější vláda ANO, SPD a Motoristů počátkem února. Hlasování se tehdy uskutečnilo 20. den poté, co kabinet získal důvěru. Podnětem ke schůzi bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
SynBiol Andreje Babiše zvýšil ztrátu i zadlužení, ale tržby skupině stouply
Skupina SynBiol vlastněná premiérem Andrejem Babišem (ANO) v roce 2025 navýšila ztrátu na 477,5 milionu korun, předloni to bylo 47 milionů. Tržby koncern přitom zvýšil o téměř 37 procent na 11,3 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy SynBiolu zveřejněné ve Sbírce listin, na kterou upozornil server Seznam Zprávy.
Společné snídaně i pochvaly. Mezi Pavlem a Macinkou se začalo něco měnit
Ještě před pár týdny to vypadalo na další kolo války mezi Pražským hradem a Černínským palácem. Pak Petr Pavel a Petr Macinka odletěli do New Yorku – každý po svém. A právě v nejslavnějším americkém městě se mezi prezidentem a ministrem zahraničí začalo něco měnit. Usedli ke společné snídani, koordinovali svá jednání a nakonec došlo i na nečekané pochvaly. Vydrží to ale i po návratu?
Sám si naordinoval chudobu, přesto v šipkařově impériu teď bydlí i otec slavného zpěváka
Každý sport má své legendy. Mezi ty šipkařské určitě patří 16násobný mistr světa Phil Taylor. Ze sportovního důchodu se nyní vrací ke hře, i když si může užívat milionového majetku.
V Rakousku se vážně zranil Čech, při fotografování se zřítil ze skály
V Rakousku se vážně zranil Čech, který se při fotografování zřítil ze skály. Ve čtvrtek o tom informovala tyrolská policie.
„Jsem notorický neslavič“. Suchého jubileum připomíná ČT, kniha i nové album
Divadelník, herec a hudebník Jiří Suchý nebude 1. října slavit své 95. narozeniny v divadle. Umělce, který výrazně ovlivnil českou kulturní scénu, ale připomene televize, kniha i nahrávky. Vychází mimo jiné album Haleluja! Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého, kniha Suchý a Šlitr/Semafor 1959—1969 nebo výpravná publikace Kabaret v duši.