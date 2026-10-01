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Domácí

Sněmovna obnovila úterní jednání o nedůvěře vládě

ČTK
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Sněmovna obnovila jednání o nedůvěře vládě, které zahájila v úterý. Do debaty bylo ve čtvrtek ráno přihlášeno ještě 36 poslanců z původních šesti desítek, hlasovat by se mohlo večer. Premiér Andrej Babiš (ANO) se z jednání omluvil do 17:30, na celý jednací den pak omluvy poslali další čtyři ministři včetně vicepremiéra Petra Macinky (Motoristé) a osm poslanců.

128. schůze, Poslanecká sněmovna, schůze poslanců
Sněmovní schůze (ilustrační foto)Foto: Libor Fojtik
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V úvodu třetího dne schůze byla ovšem v jednacím sále přítomna jen necelá polovina všech členů dolní parlamentní komory.

Ve středu přerušená rozprava pokračovala vystoupením opozičních poslanců, na které se v předchozích dnech nedostalo. Do středečního dopoledne se totiž u řečniště střídali představitelé vládního tábora s přednostním právem vystoupit, kteří kabinet hájili a naopak kritizovali bývalou vládu Petra Fialy (ODS).

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Opoziční zástupci poté Babišův kabinet vinili mimo jiné z nedodržování předvolebních slibů a vlastního programu, zadlužování a z plýtvání penězi.

Hlasování o nedůvěře vládě se uskuteční zhruba týden před komunálními a senátními volbami, čehož zástupci obou táborů využili. Opozice o něj požádala oficiálně kvůli plánovanému schodku státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky členů vlády na různé instituce.

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Koalice označuje schůzi za zbytečnou vzhledem k tomu, že opozice pro sesazení vlády potřebuje souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců. Opoziční tábor ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 má však v plném počtu pouze 92 poslanců a je nepravděpodobné, že by na svou stranu získala někoho z vládního tábora.

Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry odolala nynější vláda ANO, SPD a Motoristů počátkem února. Hlasování se tehdy uskutečnilo 20. den poté, co kabinet získal důvěru. Podnětem ke schůzi bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

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