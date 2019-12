Sněmovna nerozhodla o komisi, které by prozkoumala vliv Číny a Ruska na dění v Česku

Sněmovna ve středu nerozhodla o založení vyšetřovací komise, která by měla zhodnotit možný vliv autoritářských režimů na dění v Česku. K návrhu se vrátí koncem ledna. Do té doby by se měly poslanecké kluby dohodnout na tom, jak v této věci postupovat. Zřízení vyšetřovací komise zpochybňovali ve dvouhodinové debatě poslanci ANO, SPD, KSČM i ČSSD.

Členové komise by měli podle návrhu vyhodnotit stav nepřátelských aktivit cizích mocí. Měli by hledat oblasti, v nichž se stát nedokáže s těmito riziky vypořádat, a doporučit opatření včetně případných změn legislativy. "Motivace je taková, že chceme, aby český stát udělal vše pro to, aby byl odolnější vůči těmto vlivům," uvedla za předkladatele návrhu Helena Langšádlová (TOP 09). Související Senátor Fischer podá trestní oznámení v kauze PR agentury placené firmou Home Credit I na základě zpráv Bezpečnostní informační služby, která pravidelně upozorňuje na ruské a čínské zpravodajské aktivity, poukazovala na kybernetické útoky, dezinformační kampaně a ovlivňování státních složek. Právě na návrh Langšádlové sněmovna hlasy 134 ze 149 přítomných poslanců rozhodnutí o komisi odložila do konce ledna. Předseda KSČM Vojtěch Filip soudí, že navrhovaný název komise zakrývá skutečný cíl předkladatelů. "Jde o to, jaký vliv má Čínská lidová republika a Ruská federace. Já se ptám, jaký vliv tady mají Spojené státy americké?" tázal se Filip. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) míní, že komise nemusí účel naplnit. Představa, že odhalí jednu zásadní hrozbu a najde její přisluhovače, je podle něho naivní. Za odvádění pozornosti od skutečných problémů označil návrh na zřízení komise šéf poslanců SPD Radim Fiala, podle kterého není v zájmu Česka dělat si z Ruska a z Číny nepřátele. Debata se stočila k socialismu Poslanec ANO Ivo Vondrák uvedl, že Česko terčem hybridních útoků je, sněmovna to ale podle něho vyřešit nedokáže. Také podle Vondrákova kolegy z hnutí Jiřího Bláhy poslanci nebudou schopni nic zjistit. Poslanci ANO Robert Králíček, ČSSD Jaroslav Foldyna a KSČM Jiří Dolejš mluvili o možnosti vzniku sněmovního orgánu, který by se hybridním hrozbám věnoval. Debata se v jednu chvíli stočila i k hodnocení socialismu a budování kapitalismu v 90. letech po pádu komunistické totality. Spor mezi sebou vedli zejména poslanci KSČM a ODS. Čtyři desítky poslanců z TOP 09, Pirátů, KDU-ČSL a STAN a také jednotlivci z ODS, ANO a ČSSD navrhly vznik komise už loni v listopadu. Opětovná diskuse o komisi vyvstala poté, co server Aktuálně.cz uvedl, že úvěrová společnost Home Credit proplatila téměř dva tisíce hodin práce PR agentuře C&B Reputation Management za zlepšování obrazu komunistické Číny u české veřejnosti. Home Credit k tomu uvedl, že nenajímal ani nepoptával v Česku služby, aby prosazoval zájem jakékoli cizí země. Společnost patří do skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. 19:07 Když se objevím na faktuře jako objekt sledování nějaké agentury, tak se ptám, kde ta data končila, říká senátor Pavel Fischer. | Video: Emma Smetana