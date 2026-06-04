Sněmovna navrhla Pavlovi na státní vyznamenání jeho předchůdce Zemana

Na udělení nejvyššího státního vyznamenání Sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují podle čtvrtečního rozhodnutí dolní komory také třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý.
Řád bílého lva Sněmovna rovněž navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké pardubické Marii Immaculatu Brandisovou.
Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří herec a moderátor Marek Eben, herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada, kriminalista Jiří Markovič a fotbalista Patrik Schick.
Poslanci hlasovali jednotlivě celkem o 153 možných kandidátech, o někdejším prezidentu Zemanovi kvůli opozičnímu zpochybnění dvou hlasování dokonce třikrát. Neschválili 22 navrhovaných nominantů. Na Hrad tedy letos poputuje 131 jmen.
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