Sněmovna 'lex Mynář' neodmítla. Kancléř možná bude muset mít prověrku na nejvyšší stupeň

Praha - Prezidentův kancléř možná bude muset mít ze zákona prověrku na nejvyšší stupeň utajení, získat by ji musel do roka. Zavádí to novela poslanců STAN. Sněmovna předlohu neodmítla, na rozdíl od menšinové vlády ANO. Hlasy ANO a KSČM na zamítnutí nestačily. Před dalším schvalováním normu projedná sněmovní ústavně právní výbor.

Novela je reakcí na spory o chybějící prověrku současného prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. Předkladatelka a místopředsedkyně STAN Věra Kovářová to přiznala s poukazem na kancléřovy "přešlapy". Připomněla Mynářův tlak na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci vydání ruského hackera nebo dohled nad rozdělováním zakázek mezi sponzory prezidenta Miloš Zemana.

"Kritika nestačí, je vůči ní odolný pan Mynář i pan prezident," uvedla Kovářová. Dodala, že k působení Mynáře i prezidentova poradce Martina Nejedlého se před letošními volbami hlavy státu kriticky vyjádřil i premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Novelu by tak podle poslankyně bylo možné pojmenovat "lex Mynář a Nejedlý".

Mynář bezpečnostní prověrku na stupeň Přísně tajné nezískal a Národní bezpečnostní úřad zamítl i jeho rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se rozhodl proti tomu bránit soudní cestou.

Zamítnutí novely už v prvním kole schvalování navrhoval poslanec ANO Petr Sadovský; Mikuláš Ferjenčík za piráty naopak doporučil její další projednávání.

Vláda novelu odmítla pro nesystémovost. Podle Pelikána by se měla vztahovat i na další úředníky v podobném postavení. To by prý ale vedlo k netransparentnosti vzhledem k tomu, že prověrky jsou tajné. Odmítnutí žadatelé by neměli nárok soudit se. Podle vlády není třeba, aby měl hradní kancléř osvědčení pro nejvyšší stupeň utajení, neboť kancelář prezidenta pracuje pouze s informacemi podléhajícími stupni utajení Vyhrazené nebo Důvěrné.

Kovářová namítla, že kancléř nemůže bez nejvyšší prověrky fungovat. "Člověk, který má nejblíže k prezidentovi, který se účastní nejvyšších politických jednání, bez takové prověrky být nemůže," uvedla.

Dosavadní úpravu postavení kancléře pokládá STAN za nedostatečnou. Zákon uvádí, že kancléře jmenuje a odvolává prezident. Starostové také navrhují, aby kancléř nesměl zastávat žádnou funkci v politických stranách a hnutích.