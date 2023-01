Poslanci stále jednají o nedůvěře vládě, mohou pokračovat i po půlnoci

Sněmovna jedná o návrhu opozičního hnutí ANO o vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS) už přes deset hodin. Večer dostali prostor zejména opoziční řečníci, kteří se zaměřují hlavně na činnost jednotlivých ministrů.

Už odpoledne dolní komora rozhodla na základě dohody předsedů klubů o tom, že jednací den se může protáhnout i přes půlnoc. K pokračování běžné diskuse se poslanci dostali po 16:00. Před tím se podobně jako v úterý přes den střídali u řečniště především členové kabinetu. Na jejich vystoupení pak krátce reagovali opoziční zákonodárci. Vystoupit aktuálně chtějí ještě dvě desítky poslanců.

Předseda lidovecké frakce Marek Výborný při předložení návrhu o možnosti nočního jednání nabádal zákonodárce k racionální debatě. "Pevně doufám, že se k hlasování dostaneme dříve, než bude půlnoc," poznamenal. Mezi opozicí to vyvolalo nevoli. Poslanec ANO Jiří Mašek označil Výborného výzvu za absurdní.

"Když jsme tady celý minulý den nemohli říct ani slovo, kromě přednostních práv na začátku, tak opravdu mi to nepřipadá korektní," uvedl. Podle Radka Vondráčka (ANO) schůze není čistě o nedůvěře vládě, ale jde o jedinou možnost pro to, aby mohla opozice vystoupit. V souvislosti s projevy ministrů vinil Vondráček koalici z obstrukce.

Mezi prvními vystupovali v běžné diskusi obdobně jako v úterý večer poslanci koaličního hnutí STAN, což Milan Brázdil nazval "vládním okénkem". Petr Letocha (STAN) mimo jiné prohlásil, že jediná vláda, která by mohla získat nedůvěru Sněmovny, je stínová vláda hnutí ANO. Fialův kabinet hájil. "Pokud opozice tvrdí, že vláda pro občany neudělala nic, lže," řekl. "Jsou tady úspěchy, které ministrům nemůže nikdo vzít," dodal.

Poslanec ANO Robert Králíček řekl, že Letochův projev byl plný arogance, urážek a nenávisti. "My fakt nejsme idioti, abychom nevěděli, že nemáme 101 hlasů," podotkl. Jana Pastuchová (ANO) poukazovala na to, že Letocha kabinetu přičítal i věci, na něž neměl vliv. Jmenovala valorizaci důchodů a zavedení takzvaného výchovného.

Králíček zopakoval, že opozice jednání o nedůvěře vyvolala proto, aby vyjádřila svoji nespokojenost nad tím, že koalice jí neumožnila projednat žádné z opozičních témat. Vládní poslanci zase dávají sněmovní jednání do souvislosti s prezidentskou kandidaturou jeho předsedy Andreje Babiše.

Zákonodárci vedli spor i o to, zda vláda a ministři dostatečně navštěvují kraje. Debata se také stočila opět k vládním úvahám o omezování šíření dezinformací. Vondráček kabinet nabádal, aby všechna opatření zrušila a pro vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michala Klímu našel jinou práci. "Všechno, co děláte, je cesta do pekla a nemůže to dopadnout dobře," prohlásil.

Další z poslanců ANO Martin Kolovratník vytkl ministerstvu dopravy "pomalé až nulové tempo". "Přešlapujete na místě, nemáte žádný tah na branku," sdělil. Jiří Mašek (ANO) při komentování zdravotnictví podotkl, že na zvládnutí epidemie covidu-19 má zásluhu spíš proměna viru než vláda. Jeho kolega z hnutí Tomáš Helebrant míní, že kabinetu nelze vytknout počet skandálů. Za největší problém vlády pokládá podle něho nedostatečnou a pomalou reakci na energetickou krizi.

"Téma této vlády je jednoduché. Vše, co tady zavedly vlády před námi, je špatně. A cíl této vlády? Pořádně si to užít, ať to skončí, jak to skončí," prohlásil ve vystoupení další z poslanců ANO Marek Novák.

Poslankyně SPD Lucie Šafránková nabídla svůj pohled na práci vlády v sociálních záležitostech, její pracovní rychlost se podle ní nepřibližuje pohybu šneka ve vysoké trávě. "Rok působení současné vlády je tragédií," řekla poslankyně SPD.